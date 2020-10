«Cambio vita, vado in montagna»: le storie di chi l'ha fatto davvero

MONICA ROSSI

Cambio di vita, abitudini, ritmi, tempi e amicizie, per chi ha deciso di lasciare la città e ricominciare da capo in montagna, in Alta Valtaro. Una sfida cui, dati alla mano, stanno rispondendo in tanti: c’è chi ha lasciato Parma e chi ha chiuso con Milano; chi è arrivato dalla Svizzera e chi da Toscana e Liguria; e chi dall’affascinante Comacchio, nel ferrarese.

Cambiamenti radicali e coraggiosi che racchiudono una scommessa: trovare una nuova strada in un angolo di Appennino che, a ben vedere, ha molto da offrire. L’ha ribadito anche il presidente di Regione Stefano Bonaccini, che a Compiano, lo scorso 3 ottobre in occasione dell’inaugurazione dei lavori di efficientamento energetico alla Casa per anziani «Rossi Sidoli», ha ricordato: «Sull’Appennino e sulla montagna stiamo facendo dei lavori enormi e i risultati ci dicono che le misure sono state apprezzate al punto che dobbiamo e vogliamo fare di più in termini di servizi e offerte per renderla sempre più attrattiva. La montagna la si sta riscoprendo anche, e qui dico purtroppo, a causa del Covid-19: si va in montagna perché lì ci sente più sicuri, i distanziamenti sono più facili da rispettare, e l’acqua e l’aria sono più pulite. Succede in molti Comuni anche meno “turistici”. Spetta dunque a noi far sì che l’Appennino offra sempre di più e che chi l’ha scelto decida di rimanervi».

Il «Festival dell’Appennino» da maggio a settembre sarà, in questo caso, quasi certamente uno strumento prezioso, «che quest’anno, per ragioni di forza maggiore (Covid-19, ndr) non abbiamo potuto fare ma per il quale l’assessore al turismo Andrea Corsini ha messo una posta a bilancio. Spetterà poi ai singoli Comuni individuare le opportunità del caso», ha ricordato Bonaccini. «Come Regione, dobbiamo far rivivere la montagna 365 giorni all’anno, anche perché qui in particolare ci sono innegabili potenzialità soprattutto dal punto di vista dell’enogastronomia, che vi vede protagonisti di prodotti che dalle altre parti non si trovano – ha poi detto rivolgendosi ai sindaci della Valtaro e Valceno -, Così come ci sono enormi opportunità dal punto di vista della bellezza dei luoghi o della cultura. Sono convinto che qui non servano milioni di turisti in più all’anno: qui bastano poche migliaia di presenze in più per cambiare anche la parte dell’indotto sul territorio».

Opportunità che in molti hanno colto ben prima che la Regione ne prendesse atto. È andata così per l’ex assessore di Parma Mario Marini; per la famiglia Querzola, arrivata da Milano; per Simona Terenzio e Diego Giuliano, anch’essi «ex» milanesi; per Iris Wittwer e Gianluca Thorimbert, giunti dalla Svizzera; e per la ferrarese Elena Piva e il lavagnino Nicola Cazzaniga. Ora, per raccontare le loro storie per intero, ci sarebbe bisogno di un libro. Eccone un assaggio e lasciamo che siano le loro foto a raccontare il resto.