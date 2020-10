Destinazione Emilia per il rilancio di Parma 2020+21. Maramotti: «Servono relazioni»

PIERLUIGI DALLAPINA

Di lavorare gratis, cosa che ha fatto da un anno e mezzo a questa parte, non ne aveva più voglia, così, nei giorni scorsi, si è dimessa dalla presidenza di Destinazione turistica Emilia. «Me ne sono andata con la morte nel cuore, ma per interpretare un ruolo a tempo pieno è impossibile non avere un riconoscimento». Natalia Maramotti ora è tornata a fare l'avvocato, una professione che aveva messo da parte per la politica, o meglio, per gli incarichi da amministratore pubblico (è stata assessore alla Sicurezza, alla Cultura e al Commercio a Reggio Emilia), ma quando ripercorre i suoi tre anni e mezzo alla guida di Destinazione Emilia, ne parla come se fosse ancora una sua creatura. «Questo è un lavoro che richiede una valanga di relazioni. Nel turismo ciò che è piccolo è bruttissimo, perché il piccolo non si vede. Noi siamo partiti il 30 maggio 2017 con 99 Comuni, mentre ora sono 118, sparsi nei territori di Parma, Piacenza e Reggio. Abbiamo aggregato tante realtà diverse, che prima non erano abituate a lavorare insieme, per creare delle costellazioni. Le costellazioni sono visibili, i puntini sparsi sul territorio no». E a proposito di visibilità, Parma 20+21 è un appuntamento che ha bisogno di essere rilanciato in grande stile dopo lo stop imposto dal coronavirus. «Questo evento non sarà solo Parma, ma anche il resto dell'Emilia, grazie ad una strategia condivisa dell'accoglienza che coinvolge non solo le città, ma anche i borghi».

In pochi anni Destinazione Emilia è riuscita a tessere una fitta rete di relazioni in diversi ambiti legati al turismo e soprattutto fra territori che in passato giocavano più sul piano della rivalità che non su quello della collaborazione. «I Castelli del ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, una realtà che già esisteva, si è aperta per accogliere anche alcuni castelli reggiani», spiega, citando altri esempi, come le visite alle acetaie dove viene prodotto l'aceto balsamico tradizionale di Reggio, alle cantine del Piacentino o ai produttori dei tre salumi Dop di Piacenza, senza dimenticare i tour golosi là dove nascono il Parmigiano Reggiano e il prosciutto di Parma.

«La rete del food and wine è la prima che abbiamo costruito ed ha 250 aderenti. È sul sito ed è una sorta di menu rivolto a quel turista che intende visitare i nostri territori per scoprire questa tipologia di prodotti». L'Emilia però non è solo buona tavola, anzi, sarebbe riduttivo presentarla ai turisti solo come una terra di mangiate e bevute. «La rete della cultura, dei castelli e degli eventi ha 150 aderenti», assicura Maramotti, anticipando che la rete dell'outdoor «è l'ultima che abbiamo costruito e che continueranno a costruire». Questa strategia «è stata provvidenziale, perché dopo il lockdown è cresciuta la domanda di Appennino e di spazi aperti».

E a proposito di lockdown, prima della serrata generale i numeri del turismo erano incoraggianti. «I primi due mesi del 2020 hanno fatto segnare un aumento di presenze ed arrivi, poi è successo quello che è successo, un disastro nazionale, con -90% a marzo e -97% ad aprile». Non poteva essere altrimenti, dato che era tutto chiuso e i pochi che erano in giro si muovevano fra mille restrizioni. «Il bollettino dell'Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, prevede che solo nel 2022 le presenze e gli arrivi torneranno ai livelli del 2019, quindi si inizierà a crescere dal 2023». Nel frattempo bisogna ingegnarsi e intercettare nuove tipologie di turisti. «Nei nostri territori il grosso era legato ad affari e convegni, ma ora le aziende svolgono molte attività da remoto. Nei progetti di promozione del settore convegnistico e seminariale abbiamo quasi concluso la mappatura dell'offerta post Covid garantita dai tre territori. Ma per colmare la lacuna del turismo d'affari stiamo incentivando il turismo sportivo».

Come si vede, i fronti su cui lavorare per far tornare i turisti allontanati dal Covid sono tanti e forse è anche per questo che a Natalia Maramotti non andava più di fare la presidente a zero euro. «Non sono alla ricerca di incarichi così come non voglio vivere di politica e di indennità», premette. «Una norma del Testo unico degli enti locali stabilisce che le funzioni pubbliche ricevano un'indennità, altrimenti torniamo come nell'Ottocento, quando potevano permettersi di fare politica solo i ricchi. A me bastava partire dall'indennità di assessore». Ma qualcuno in Regione la pensa diversamente.