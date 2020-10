Felino, Franca e le sue oche da guardia a «La vita in diretta»

Massimo Morelli

FELINO È un personaggio positivo, una figura d’altri tempi, forse, che guarda al futuro per dare il proprio piccolo contributo alla salute della terra. È Franca Rossi, che alle porte di Felino ha creato un angolo paradisiaco dove a farla da padrona sono le oche, le galline, le piante selvatiche, gli alberi da frutta, gli insetti e tutto quanto costituisce la vita intorno a lei.

Le oche: da decenni Giovanna, un’oca che preferisce farsi chiamare Gio, vive con Franca in questo luogo dedicato al verde. «Con Giovanna c’è un rapporto speciale, bastano due parole e lei capisce quello che voglio – ha spiegato Franca –. Tra noi c’è perfetta sintonia. Per me è come una figlia, tutte le sere non le faccio mancare un massaggio alle zampe e Gio ne ha un beneficio. È lei che sorveglia la zona». Gio ha già raggiunto i 35 anni di età ed un’altra oca del gruppo, «ma il dato non è certo» ha precisato Franca, ha quasi 50 anni. In televisione i felinesi hanno potuto vedere recentemente Franca, ospite della trasmissione «Vita in diretta estate».

Franca è un’amante della natura a 360 gradi e lo testimonia il suo amore incondizionato per i tessuti, tra tutti la canapa. In un vecchio solaio aveva rinvenuto dei gomitoli databili addirittura XVIII secolo e ha deciso di donarli all’agronomo Mauro Carboni, un altro appassionato di piante che ha ricevuto con gioia il prezioso regalo di Franca. «Con la canapa, che non ha età - ha spiegato Franca - possiamo realizzare capi d’abbigliamento che durano decenni».

Franca è anche rabdomante. Ha scoperto di avere il potere di trovare l’acqua e lo ha messo a disposizione di chi ne aveva bisogno, «senza chiedere un centesimo – ha precisato – l’acqua è un bene comune». Franca, anche poetessa, vive nel verde, che ha voluto dedicare «a due persone speciali, Mario Tommasini e Franco Basaglia, dalle quali ho imparato tanto. Io guardo al futuro perché quello che stiamo vivendo oggi è già vissuto».