Salgono a 70 i ricoverati al Barbieri. E ci sono quattro morti

MONICA TIEZZI

Nel reparto Covid dell'ospedale Maggiore, al padiglione Barbieri, i ricoverati erano 27 il 6 ottobre, 44 il 14 ottobre, 70 ieri. Numeri preoccupanti che non sono solo numeri: sono persone in sofferenza, famiglie angosciate, una città che torna a tremare.

UN ALTO TRIBUTO

Dei sei decessi registrati ieri in tutta l'Emilia Romagna, ben quattro sono avvenuti a Parma, fra pazienti residenti nel nostro territorio: tre uomini di 89, 80 e 74 anni e una donna di 91. Tutti avevano altre patologie, oltre al virus che li ha contagiati. Cinque le persone ieri in terapia intensiva.

Sono stati 22 in città e in provincia i nuovi casi scoperti ieri, secondo il report giornaliero della Regione, di cui 9 asintomatici.

Sono stati individuati: 10 per presenza di sintomi; cinque per contact tracing, prevalentemente da focolai; quattro per screening pre ricovero, due per screening in una casa di residenza per anziani e uno per tampone effettuato volontariamente da un cittadino.

PATRIMONIO DISSIPATO

«Diciamocelo: abbiamo dissipato un patrimonio, quello del dopo lockdown, che avremmo dovuto centellinare» dice Tiziana Meschi, direttrice del Dipartimento medico geriatrico riabilitativo e della lungodegenza critica del Maggiore, ma soprattutto responsabile del reparto Covid.

Ma dice anche altro, il primario: «Stavolta siamo forti dell'esperienza dei mesi passati, abbiamo più armi a disposizione e abbiamo capito che lavorare insieme è la chiave per uscirne: collaborazione fra i medici ma anche collaborazione da parte dei cittadini per evitare che l'ospedale venga di nuovo travolto».

FINO 320 POSTI LETTO

Il Barbieri, occupando anche il day hospital e il vecchio padiglione delle pediatrie, può arrivare fino a 320 posti letto. Nessuno se lo augura, ovviamente. Ma tutto è pronto per evitare di coinvolgere altri reparti «perché deve andare avanti anche l'attività ordinaria» dice Meschi.

Cos'è cambiato rispetto alla prima ondata?

Anzitutto, abbiamo più strumenti e respiratori, frutto anche - fa notare Meschi - delle tante donazioni dei mesi scorsi. E poi, anche se non esistono protocolli codificati, i medici hanno più chiari i passaggi terapeutici in base alla gravità dei sintomi.

GLI STEP DELLA CURA

«Per quanto riguarda la ventilazione, dagli occhialini alla ventimask, alla optiflow (cannula nasale ndr), alla ventilazione non invasiva, ad esempio con cpap, fino all'intubazione» elenca Meschi.

Pochi i passi avanti fatti per i farmaci, soprattutto dopo la doccia fredda dell'Oms che «bocciato» l'antivirale Remdesivir. Eparina, cortisone e antibiotici restano le altre armi a disposizione per fare la guerra al Covid.

CAMBIAMENTI REPENTINI

Il grande insegnamento della prima ondata è che i pazienti Covid sono soggetti a cambiamenti e peggioramenti repentini: «Vanno monitorati e valutati al massimo ogni due ore. I numeri oggi lo consentono e siamo in grado di trasferirli prontamente nelle rianimazioni» dice Meschi.

Cruciale è la rapporto con pneumologi, infettivologi ed anestesisti che, assieme agli specializzandi, stanno tornando a dare manforte al personale del Barbieri: «Turni al massimo di sei ore perché non si può lavorare più a lungo con la tuta e le altre protezioni», spiega il medico.

VIRUS ANCORA «CATTIVO»

Solo una cosa non è cambiata: la carica virale del Covid. «Già da luglio abbiamo visto malati, soprattutto dai Balcani, con sintomatologie non certo sfumate». Bisogna tornare in guardia, non farsi prendere ancora alla sprovvista. «Vedo ancora un uso disinvolto delle mascherine e comportamenti rischiosi. Non ce lo possiamo permettere» conclude Meschi.