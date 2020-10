Addio a Bocchialini, l'uomo che fece camminare Parma

ROBERTO LONGONI

Dal 1960, Parma ne ha fatta di strada: e buona parte uscendo proprio da una «bottega» di via Mazzini. Quanti chilometri, per andare o tornare, incontrare o allontanarsi. Vita misurata passo dopo passo, con ai piedi le calzature vendute da chi nel lavoro metteva il cuore. Un commerciante che gestiva non una bottega (era lui a definirla così), ma un'istituzione. «Andiamo da Bocchialini» si diceva, non «a comprare le scarpe». Significava entrare in un piccolo mondo a sé, essere accolti da commesse sorridenti, provare modelli e numeri, muovere passi sulla moquette. E se si era bambini voleva dire avere in dono una pallina rossa con cui giocare. Quando tutto sembrava concluso, dal soppalco scendeva un signore elegante, la battuta pronta. A lui l'ultima parola. Non importava che il cliente fosse già pronto a pagare e uscire. «Forse si può fare meglio» diceva l'altro come se leggesse nei pensieri. E quanti alla fine se ne sono andati con due paia di scarpe, dopo essere entrati per comprarne uno. Questo era Fabrizio Bocchialini: uno degli ultimi commercianti di una volta, di quando era impossibile immaginare che un clic potesse prendere il posto di incontri, sguardi e parole. Malato da tempo, Bocchialini se n'è andato per sempre l'altra notte. In dicembre avrebbe compiuto 82 anni. Estroverso ed elegante, generoso in silenzio, ha contribuito a diverse organizzazioni benefiche. Decenni li ha dedicati anche all'Ascom di Parma, associazione da lui presieduta per sette anni. Oggi alle 20,30 il rosario in Sant'Uldarico, dove domani alle 14,30 saranno celebrati i funerali.

E pensare che lui desiderava fare altro: il giornalista o l'avvocato. Si era iscritto a Giurisprudenza, dopo la maturità classica. Il negozio aperto in via Mazzini dal padre Emilio, uno dei primi a vendere scarpe a Parma doveva essere il suo punto di partenza. Ma fu proprio la morte prematura del padre a portare lì anche il suo futuro. Fabrizio, 22 anni, era il terzogenito, più giovane di una quindicina d'anni dei fratelli. Di Mario che già gestiva i negozi di via Cavour e via Repubblica e di Carlo, primario di Radiologia al Maggiore.

Costretto a dare l'addio ai sogni di studente, si dedicò con passione alla realtà imposta dal destino. Lo fece dal 1961 al 2018, con lo stesso entusiasmo, lui che avrebbe portato a Parma marchi che hanno segnato intere stagioni: Clarks, Timberland, Barrett e Sebago, solo per citarne alcuni. Due i grandi amori di Bocchialini: il lavoro la moglie Maristella Riccardi, figlia del giudice Pellegrino (presidente della Sezione penale del Tribunale di Parma e Giusto fra le Nazioni). Dalla loro unione è nato Carlo, il figlio che avrebbe realizzato i suoi desideri: laureato in Legge e giornalista-scrittore, oltre che insegnante di krav-maga.

Scomparsa troppo presto, Maristella fu al fianco di Fabrizio in tanti viaggi da lui stesso organizzati da pioniere: in Africa, in Sudamerica, in Oriente e in India. Da una vacanza in Camargue tornò con la materia prima per una «Finestra sulla città» del compianto Corrado Corti. Memore dei trascorsi di liceale-atleta dai discreti risultati anche livello nazionale, si era cimentato nella locale corrida (del tutto incruenta). Sceso nell'arena, pensava gli bastasse saltare la staccionata, per scampare alla carica del toro. Ma a inseguirlo era un bestione saltatore, che lo raggiunse nel fossato della «salvezza». Per non essere infilzato, Bocchialini dovette afferrarlo per le corna e sfruttare la sua furia per farsi scagliare sugli spalti, al sicuro.

Anche per Ascom dovette più volte prendere i problemi «per le corna», ma sempre con stile ed eleganza. Diversi gli incarichi nell'associazione, fino alla presidenza dal 1996 al 2003. Inoltre, a lungo ha presieduto la Cooperativa di Garanzia fra commercianti. Ancora era membro della Giunta direttiva quale revisore dei conti. «Ricordo l'amore con cui ricopriva i suoi ruoli - dice Enzo Malanca, direttore dell'Ascom ai tempi di Bocchialini -. Estroverso e portato all'ascolto, era il punto di riferimento di molti nostri operatori. Uomo colto, capace di critiche profonde, anche a Roma non è mai stato accondiscendente. Ha sempre dato il massimo. Ci mancheranno il suo entusiasmo e la sua energia. Ci mancherà il suo spirito sempre giovane».