Adorni racconta a Josti la sua vita al Giro

Da quasi sessant’anni (cinquantanove per la precisione) Vittorio Adorni frequenta il Giro d’Italia sotto le vesti più disparate: corridore, direttore sportivo, commentatore televisivo, addetto alle pubbliche relazioni. Impossibile resistere alla tentazione di chiamarlo al telefono per farsi raccontare fatti, aneddoti, curiosità di oltre mezzo secolo di corsa rosa. «Neoprofessionista nella squadra Vov, ho debuttato al Giro del ’61 vinto da Pambianco, concludendolo in ventottesima posizione. L’anno successivo vinsi per distacco la tappa che da Moena si concludeva all’Aprica, con oltre tre minuti di vantaggio su Taccone. Maglia rosa finale Balmamion, io finii quinto e proprio quell’anno ci fu il debutto del Processo alla tappa di Sergio Zavoli».

L’incontro con il grande giornalista riminese è sicuramente una pietra miliare nella storia del campione parmense. «All’inizio lo consideravo solo un grandissimo maestro, con il passare degli anni è diventato uno dei miei più cari amici tanto che la sua recente morte mi ha profondamente colpito. Quando in maglia rosa ero in fuga solitaria nella tappa di Madesimo al Giro ’65, Sergio mi intervistò per mezz’ora e poi mi volle come ospite fisso della sua trasmissione tanto che se non mi presentavo sul palco, mandava a cercarmi Farolfi, suo mitico motociclista-assistente».

A titolo di cronaca: Adorni vinse quel Giro con oltre 11’ di vantaggio su Italo Zilioli e quasi 13’ sull’esordiente Felice Gimondi, suo compagno di squadra che un mese dopo si aggiudicò il Tour de France.

Così sotto la spinta del suo mentore, nella magica stagione 1968, culminata con il titolo mondiale conquistato a Imola dopo aver pilotato un giovanissimo Eddy Merckx a vincere il suo primo Giro d’Italia, Vittorio Adorni ricoprì l’inedito ruolo di presentatore televisivo di un seguitissimo programma serale, Ciao Mamma.

Il «maestro» Sergio Zavoli era riuscito nell’intento di trasformare un grande corridore in un grande intrattenitore con una proprietà di linguaggio che smentiva la credenza che il popolo dei ciclisti fosse composto in grandissima parte da semianalfabeti capaci di rispondere ai microfoni della tv solo con l’ormai celebre «ciao mama».

Dopo aver smesso di pedalare nel 1970, nella stagione successiva Adorni ha indossato i panni di direttore sportivo della Salvarani che aveva riunito sotto la stessa maglia i due acerrimi rivali, Felice Gimondi e Gianni Motta.

«Connubio infelice, ne pagai anch’io le conseguenze al Giro ’71 vinto da Gosta Petterson, con Motta risultato positivo al controllo antidoping e Gimondi tagliato fuori dalla lotta per la maglia rosa già alla seconda tappa per una fuga-bidone lanciata e orchestrata proprio da Motta. Ma mi rifeci con la conquista di due titoli mondiali con Basso prima e Gimondi poi».

L’eroe di Imola entra nei particolari. «Nel 1972 Motta aveva lasciato la Salvarani ed era stato ingaggiato Basso dalla Molteni. In prospettiva campionati del mondo ho proposto ai due capitani una particolare preparazione ottenendo una risposta positiva da Basso ed una negativa da Gimondi. Per essere al top della condizione a Gap, sede del mondiale, era indispensabile la partecipazione al Tour e soprattutto portarlo a conclusione. Impresa non facile per un velocista come Basso che pativa molto in salita. Ho dovuto blandire un membro della giuria chiedendogli di chiudere un occhio sul fatto che il vicentino, nei tapponi pirenaici e alpini ogni tanto si aggrappasse alle ammiraglie per farsi trainare. Alla vigilia del mondiale vado in camera di Basso, anticipandogli l’andamento della gara iridata: fuga iniziale di Boifava, Bitossi protagonista nel finale, ancora più temibile di Merckx reduce dalla prima accoppiata Giro-Tour. Il mondiale si è svolto esattamente così e Basso ha vinto. Nella stagione successiva in vista di Barcellona, Tiziana ha detto a Felice "quest’anno dai retta a tua moglie, non come un anno fa, adesso Vittorio ti prepara per il mondiale". Sul traguardo del Montjuich Gimondi ha battuto allo sprint il belga Maertens e lo spagnolo Ocana. Finita la stagione ho chiuso con il ruolo di direttore sportivo, dicendo a Felice e Marino: "adesso io vado a lavorare, devo pensare ai miei due figli". Così ho aperto un’agenzia di assicurazione che ancora ora gestiscono Vanni e Viviana.»

Altro passaggio di Vittorio Adorni al Giro d’Italia: commentatore tv.

«Sono stato a fianco di Adriano De Zan per una ventina d’anni. Lui faceva la cronaca delle tappe, ogni tanto mi passava il microfono perché aveva bisogno di respirare. Gli facevo da assistente, gli davo dei suggerimenti, ogni tanto mi chiedeva un’opinione, un parere e io rispondevo. In quei momenti mi sono reso conto di quante cose abbia imparato da un maestro come Sergio Zavoli».

Possiamo quindi definire Vittorio Adorni il primo opinionista della Tv di Stato che ha poi passato il testimone a Davide Cassani, Silvio Martinello ed ora Gianni Bugno.

Ma l’ultima «divisa» indossata dall’ottantatreenne campione parmense nella corsa rosa è «addetto alle pubbliche relazioni», ruolo che in passato ha ricoperto anche per la Federciclismo. «Da sempre il Giro ha ospitato personaggi dello spettacolo, dello sport, manager di grandi industrie o uomini politici. Io ho il compito di intrattenere questi personaggi che magari vogliono seguire una tappa, vogliono conoscere particolari della corsa, del ciclismo in generale o dei loro beniamini. Mi interesso soprattutto delle cerimonie di premiazione. O almeno, mi interessavo. Non ho lasciato l'incarico, ma come è facile capire il coronavirus che ha sconvolto il mondo ha inciso profondamente anche sul Giro d’Italia. Già si disputa in una stagione diciamo strana, dalla primavera siamo passati all’autunno. Fino ad un anno fa c’era la fila di personaggi che chiedevano di seguire una o più tappe, adesso ci sono solo figure istituzionali, sindaci, assessori, presidenti di regione o di provincia. Un tempo dovevo gestire le miss che offrivano mazzi di fiori ai vincitori di giornata e ai titolari delle varie maglie, adesso non possono nemmeno avvicinarsi ai corridori, figuriamoci stampare un bacio sulle guance.»

Non è però un Giro completamente diverso rispetto a quello tradizionale: «No il Giro è sempre lo stesso, la corsa è sempre avvincente, però il clima in cui si svolge è molto cambiato. C’è allarme, c’è tensione, c’è preoccupazione ogni giorno si effettuano decine di controlli, decine di tamponi, non c’è contatto fisico tra gli addetti ai lavori, corridori e tecnici devono vivere in una vera e propria bolla per paura del contagio. Manca soprattutto il contatto con il pubblico agli arrivi e alle partenze anche se lungo la strada ci sono molti appassionati che applaudono il passaggio della corsa. Inoltre si respira un’aria di apprensione anche per le condizioni atmosferiche che, in questa stagione, gravano sulla corsa».

Tra pochi giorni calerà il sipario sul Giro d’Italia numero 103. Per la prossima edizione, Vittorio Adorni ha già dato la propria adesione: dopo aver festeggiato sessant’anni della sua vittoria mondiale a Imola non può farsi sfuggire il prossimo appuntamento, quello dei sessant’anni al seguito del Giro d'Italia.