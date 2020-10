Campanella alle 9? A Parma (per ora) no

Ingresso «ritardato» alle scuole superiori? Per ora no. Almeno a Parma e provincia. Perché è vero che il nuovo decreto firmato dal premier Conte lo prevede, ma con una premessa fondamentale messa nero su bianco nel provvedimento che forse a molti è sfuggita, ossia: ingresso non prima delle 9 dopo che le autorità regionali, locali o sanitarie avranno comunicato al ministero dell'Istruzione «situazioni critiche e di particolare rischio». Ma la situazione nel nostro territorio non è questa: «Mercoledì (domani, ndr), data prevista dal decreto, non inizieremo alle 9, per essere chiari - spiega Aluisi Tosolini, preside del liceo "Bertolucci" e presidente di Asapa (Associazione scuole autonome della provincia di Parma) -. È una posizione concordata tra noi dirigenti scolastici, il provveditore e l'assessore provinciale ai Trasporti. Il decreto descrive un percorso in cui è chiaro che l'inizio alle 9 deve essere ordinato, in base appunto a eventuali situazioni di rischio che le autorità preposte dovessero comunicare».

Ciò non toglie che nel frattempo si possa (si debba) lavorare per far abbassare la pressione su scuole e mezzi pubblici. «Per esempio, ogni scuola potrebbe fare un giorno di didattica a distanza, poi due o tre, fino ad arrivare, se fosse necessario, a un lockdown, ma - sottolinea Tosolini - sono tutti passaggi successivi. Anche perché, in tutta onestà, questa è una provincia in cui le cose funzionano e c'è un ottimo lavoro con istituzioni e territorio».

E ogni territorio è una realtà diversa. Una grande metropoli vive già ora una pressione tale da rendere probabilmente indispensabile far scattare subito l'orario posticipato alle superiori: «A Napoli, Roma o Milano, dove i ragazzi abitano nella stessa città in cui vanno a scuola e si spostano in metropolitana o con bus urbani, il decreto potrebbe essere subito esecutivo. Ma - puntualizza Tosolini - chi abita, tanto per fare un esempio, a Vianino, se vuole entrare alle 9 deve avere la corriera un'ora più tardi del solito, ma sulla stessa corriera salgono anche i lavoratori che vengono in città, e non è che si possano fare sette corse per arrivare a Parma. Il che porterebbe, come dicevamo scherzando in queste ultime ore con altri dirigenti scolastici, all'effetto "movida del mattino", perché gli alunni da fuori città prenderebbero la stessa corriera e dalle 8 alle 9, prima di entrare a scuola, li troveremmo al Barilla center o in via Bixio».

La macchina dei trasporti dovrebbe poi riorganizzarsi in tempi record, considerando anche che il nuovo decreto scadrà il 13 novembre. Un'«impresa impossibile», ma soprattutto almeno per ora non necessaria. «Noi dobbiamo essere assolutamente allineati, come a Parma è stato sempre finora, tra istituzioni sanitarie, trasporti, scuola e Provincia, ed è ciò di cui abbiamo parlato stamattina (ieri mattina, ndr) - spiega Aldo Spina, assessore provinciale ai Trasporti -. Abbiamo fatto una verifica con tutti i soggetti e siamo arrivati alla conclusione che al momento non ci sono criticità tali da far apportare modifiche al nostro modello organizzativo. L'impegno di tutti, però, è quello di mantenere alta la soglia d'attenzione, in modo che si possa essere pronti nel caso si debbano adottare nuove misure».

Un modello che ieri ha ottenuto anche la «benedizione» dell'Ufficio scolastico regionale. «Questo non vuol dire disinteresse, ma al contrario - sottolinea Spina - significa stressare ulteriormente sia l'attività di monitoraggio sia quella di individuazione di possibili scenari alternativi».

E nel caso si dovesse arrivare a una situazione di allarme tale da dover aumentare i mezzi? «Tep ha fatto investimenti importanti, ma è chiaro che oltre certi limiti non si può andare - spiega l'assessore - perché ci sono vincoli strutturali, cioè non possiamo inventarci i mezzi da un giorno all'altro e men che meno il personale».

Insomma, il nuovo decreto - per il territorio di Parma - sul fronte scuola e trasporti significa: farsi trovare pronti in caso di rischio conclamato. r.c.