Cavazzini: «Troppi rischi, niente Sport Civiltà»

ROBERTO LONGONI

In questo periodo, si dovrebbe sul traguardo della lista dei nomi. Quasi complete le caselle, quasi del tutto a fuoco le risposte: a chi va lo «Sport e lavoro», a chi l'«Ercole Negri», chi più di altri merita il titolo di «Ambasciatore dello sport»... Il quasi è di quelli che fanno sempre un po' tremare i polsi, formato com'è da imprevisti, cambi di programma e defezioni dei premiati all'ultimo minuto, con relativa necessaria rincorsa di nuovi nomi da invitare a Parma il fatidico lunedì pomeriggio di novembre.

Da sempre, il premio Sport Civiltà è maratona e sprint al tempo stesso, con il palco del Regio per traguardo e linea di partenza per l'edizione seguente. Quest'anno tocca una fatica ben più ardua: stare fermi. Vallo a dire a chi lo sport l'ha praticato e l'ha servito, fino a farne una parte essenziale della propria esistenza. L'immobilità sa di condanna. Senz'appello, stavolta: niente Sport Civiltà 2020. Slitta di un anno la 44esima edizione, la 12esima targata Corrado Cavazzini, infaticabile guida dei Veterani dello sport.

Una ritirata strategica, obbligata dal coronavirus. «Non è stato affatto piacevole giungere a questa conclusione - ammette il presidente della sezione parmigiana del sodalizio -. Ma tutto va contestualizzato, e se confrontiamo questo appuntamento alla realtà della vita, alle difficoltà vissute in questo periodo dalle famiglie e dalle imprese, ci ricordiamo conto che c'è ben di peggio. Non drammatizziamo». Anche quando non c'è, lo Sport Civiltà mantiene fede ai propri valori, al proprio stile.

L'alt è stato deciso nell'ultima riunione del consiglio dei Veterani. All'unanimità. Tutti si sono seduti attorno al tavolo, consapevoli che ci sarebbe stato ben poco da discutere. Quel che si poteva fare è stato fatto, ossia aspettare fino all'ultimo. Ma alla fine, per quanto pesante, si è dovuto alzare la bandiera bianca.

Decisione che amareggia, ma non sorprende. D'accordo, al termine del lockdown della primavera scorsa, c'era chi voleva illudersi che i giorni scorressero verso la ritrovata normalità, con la conferma dei soliti appuntamenti. Novembre sembrava così lontano. Ma Cavazzini, obbligato dal proprio ruolo a tenere più di altri i piedi per terra, non ha mai smesso di temere che il Covid continuasse a fare da giudice (poco sportivo) delle scelte umane. «Non ci speravo tanto, che questo virus potesse sparire» scuote il capo. L'intervista con domande e risposte filtrate dalle mascherine, a due metri di distanza, ne è una prova più che concreta.

«No, non mi sarei mai accontentato di una cerimonia rabberciata né mi sarei mai perdonato l'organizzazione di un appuntamento che potesse rappresentare un rischio per qualcuno. Ora ci sono questi numeri in continua ascesa: quando scorgi la fine del tunnel, tutto ti dà energia, ma quando vedi dei muri, sono piuttosto le preoccupazioni a prevalere». Parla da anima del premio, Cavazzini, ma anche da impresario edile che potrebbe da quel dì godersi la pace della pensione e invece vive ancora su di sé le responsabilità dell'azienda e del personale che ci lavora. Le sue 82 primavere se le lascia alle spalle ogni volta che salta in sella alla bicicletta, per macinare chilometri su chilometri o quando con i suoi collaboratori gira per cantieri o quando siede da solo alla scrivania.

Così, dopo l'anno della Rai, l'edizione della diretta nazionale («Una manifestazione di volontari per la quale è la tv di Stato a proporre la copertura: incredibile» esclama il presidente ancora stupefatto), l'anno del blackout «su tutte le reti». La Cina nel 2019 scippò lo Sport Civiltà di Egan Bernal. Grazie al tramite di Beppe Conti, amico del procuratore del campione, Cavazzini era anche riuscito nell'ardua impresa di avere la promessa della partecipazione alla cerimonia al Regio dal 22enne ciclista colombiano che ha nell'Italia la seconda patria. Ma proprio in quei giorni il vincitore del penultimo Tour dovette partecipare a un'esibizione nel Paese asiatico. Ora, Sport Civiltà è scippato di un'intera edizione dalla pandemia venuta dalla Cina. Anche quest'anno tra i papabili sarebbe stato in pole position il vincitore del Giro di Francia. Un altro 22enne, non d'oltre oceano ma d'oltre confine: lo sloveno Tadej Pogacar che per comportamento e talento aveva tutte le carte in regola per essere premiato dai Veterani. Sarebbe stato motivo d'orgoglio anche per il presidente che lo ospitò, diciottenne, nel proprio trofeo ciclistico, l'EdilC a Collecchio. «L'abbiamo riconosciuto nella foto della squadra slovena iscritta alla gara nel 2017 con un'altra trentina di team. Si piazzò tra i primi» ricorda Cavazzini.

Quest'anno a metà gennaio già una ventina di squadre avevano chiesto di essere invitate alla corsa diventata sempre più importante anche a livello internazionale. Ma il Covid ha messo i bastoni tra le ruote anche alla 24esima edizione dell'EdilC. Saltata come la giornata al Regio. E ora? «Abbiamo disdetto il Regio. Ma lo abbiamo anche già prenotato per un lunedì di novembre del 2021. L'anno prossimo c'è da ripartire da zero». Non proprio. Semmai da una classifica ricca di 43 successi.