Elsa e Fernanda, gemelle da record: festeggiano 102 anni

PAOLO PANNI

BUSSETO Hanno 204 anni in due: questo il traguardo, straordinario, tagliato dalle gemelle Elsa e Fernanda Tassi. Purtroppo lo hanno fatto separate, anche se da poche decine di chilometri: Elsa a Busseto, nella casa in cui vive da una vita, Fernanda a Castelvetro, tra le mura dell'istituto «Biazzi». Non si vedono da due anni, dal loro primo compleanno centenario, ma si sentono regolarmente, per telefono. Nemmeno la pandemia le ha piegate ed è naturalmente meglio così. Del resto non è la prima che affrontano nella loro vita.

SOLIDE COME QUERCE

Sono infatti nate nel 1918, anno famoso non solo per la fine del primo conflitto mondiale ma anche per l'inizio di un'altra storica pandemia, quella dell'influenza spagnola, durata fino al 1920. Loro il distanziamento lo conoscono e lo praticano alla perfezione. Elsa non si muove dalla sua casa; Fernanda fa lo stesso al «Biazzi». Il telefono, ora più che mai, basta e avanza. L'importante è potersi sentire e, soprattutto, stare bene. Hanno raggiunto i loro 102 anni (a testa) in smaglianti condizioni fisiche, sono lucidissime e sempre sostenute dall'affetto dei loro familiari.

LEGAMI FORTISSIMI

Entrambe da tempo vedove, originarie di Castelvetro Piacentino (ma Elsa vive nella vicina Busseto, dove ha sempre fatto la sarta), si sono sempre fatte amare per il loro fortissimo legame con la famiglia e per la loro simpatia e disponibilità. Per Elsa (che ha tre figli, Enrica, Luigi e Rino) la festa, in qualche modo, è stata doppia. Infatti con lei ha spento 35 candeline Elisa, una delle nipoti (ha 6 nipoti e 7 pronipoti): le due sono separate «solo» da 67 anni. Le due gemelle più longeve, pare, d'Italia non hanno ovviamente mancato di sentirsi, anche stavolta, per farsi gli auguri a vicenda, e darsi ovviamente appuntamento al prossimo compleanno, pronte per un nuovo record.