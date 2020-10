Dottori in pensione, medicina di gruppo San Moderanno a rischio

GIAN LUCA ZURLINI

Più che un sasso, quello lanciato lunedì in consiglio comunale con la propria comunicazione sulle difficoltà che potrebbero portare al centro di medicina di gruppo San Moderanno da Bruno Agnetti è stato un vero e proprio macigno.

LA BUROCRAZIA CHE FRENA

Agnetti, notissimo medico di base del quartiere San Leonardo, è stato eletto nelle file di Parma protagonista e dal 2017 tutti i suoi interventi in aula sono sempre, o quasi, incentrati, su temi sanitari. Ma questa volta il suo "j'accuse" è stato particolarmente accorato, perché il San Moderanno, che ha il proprio ambulatorio in via Trieste, è stata una sorta di esperienza-pilota nel campo della medicina di gruppo che ora è diventata molto comune. Un'esperienza che ha funzionato nel migliore dei modi fino a qualche tempo fa, quando un paio dei medici di famiglia che ne facevano parte. E a questo punto la burocrazia diventa protagonista, come spiega lo stesso Agnetti: «La legge prevede che, all'atto del pensionamento, venga nominato un sostituto provvisorio del medico. E questo è stato fatto. La stessa legge però prevede che i medici non titolari non possano avere altro compito che curare i pazienti a loro affidati, ma non essere parte attiva dello studio di medicina di gruppo». Tradotto, significa che non possono essere fatte ricette o visite per gli altri medici dell'ambulatorio, né condividere le informazioni via computer e così via. In pratica, dei "separati in casa" nonostante la volontà personale di collaborare.

L'AUSL NON INTERVIENE

E qui entra in gioco la critica di Agnetti all'Ausl di Parma: «Premesso che l'Ausl ha seguito le regole formali e nominato i sostituti, quello che però è mancato finora, tanto più con una gestione commissariale che ha poteri anche maggiori di quelli di una direzione ordinaria, è stata la volontà di risolvere un problema che è serio consentendo ai sostituti di operare "alla pari" degli altri in attesa della nomina ufficiale. Si tratta di una questione formale di fronte alla quale si è incagliato tutto, ma che di fatto provoca un grave disservizio in quello che è stato finora un presidio fondamentale di medicina territoriale in un quartiere di popolazione anziana come il San Leonardo». Agnetti, con tono pacato ma fermo, sottolinea poi che «a tutt'oggi nel quartiere manca una Casa della salute, di cui si inizia a parlare solo ora, e in tempi di Covid sarebbe necessario capire che depotenziare un presidio come il San Moderanno va proprio nella direzione opposta di quello, che, a parole, tutti dicono si debba fare, cioè potenziare i servizi territoriali per prevenire l'afflusso massiccio negli ospedali dei malati».

L'APPELLO ACCORATO

Detto che l'Ausl, interpellata dalla "Gazzetta", ha fatto sapere che farà conoscere eventualmente la propria posizione nei prossimi giorni, Agnetti conclude dicendo che «qui in Emilia, in situazioni simili, si è intervenuti derogando alla normativa per tutelare al meglio l'interesse dei pazienti e per questo mi aspetto che anche in questo caso si possa trovare una soluzione in grado di garantire la piena prosecuzione dell'attività del San Moderanno, visto anche il periodo molto delicato che stiamo vivendo sul fronte dell'emergenza sanitaria».