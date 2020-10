Felino, addio all'ex calciatore Giorgio Vitali

MASSIMO MORELLI

FELINO Con la scomparsa di Giorgio Vitali, avvenuta nei giorni scorsi all’età di 71 anni per problemi renali, se ne va un personaggio che a livello calcistico ha espresso molto o negli anni 60/70 non solo a Felino, ma anche in altre formazioni del parmense.

Ai funerali, che si sono svolti ieri, era presente una folta rappresentanza di amici che lo hanno voluto salutare per l’ultima volta. Il «Doro», soprannome che aveva ereditato dal padre, aveva il pallone nel sangue. Sin da giovanissimo era facile incontrarlo nel cortile della parrocchia di Felino a tirare calci alla palla e già da allora, grazie ad un fisico prestante, si intravvedevano numeri di ottimo livello ed una passione infinita.

In quegli anni per i giovani il pallone rappresentava una valvola di sfogo non indifferente.

Nei primi anni sessanta Giorgio affina le sue doti calcistiche nelle giovanili del Collecchio per approdare con la stessa squadra in 2a categoria.

Le successive tappe vedono il Doro protagonista con il Felino, con il Sala Baganza, la Calestanese (poi anche allenatore) e con l’allora Corcagnano Vigatto. Fisico imponente, una stazza che nelle aree avversarie incuteva timore, il Doro tecnicamente era molto valido: con la palla ai piedi diveniva difficile fermarlo e lui, svelto a liberarsi del marcatore, faceva partire tiri che per i portieri avversari diventavano seri problemi. Nel Felino fu protagonista nel campionato di Promozione 1970/71 come quella volta che, pur infortunato, risultò tra i migliori segnando anche la rete della vittoria: e la Gazzetta titolò «Lo ‘zoppo’ Vitali decide fra Felino e Crevalcore». Aveva anche partecipato al blasonato Trofeo Arsenal con la Rappresentativa Parmense realizzando anche un gol contro la Fiorentina, che schierava giovani che avrebbero poi militato nella massima serie. Come allenatore ha avuto il merito di portare il San Michele Tiorre dalla Terza alla Seconda categoria, centrando un insperato obiettivo.

Negli ultimi anni di attività fa parte dell’Azzurra, una squadra veramente forte creata da Guido Gerboni, che annoverava giocatori che in passato avevano militato nei tornei dilettantistici, come Fulgoni, Scaccaglia e Grulla. Sempre pronto a giocare non si tirò indietro nemmeno nel Torneo delle Amministrazioni, che si svolse nei primi anni del 2000, andando anche a segno in un’occasione.

Persona gioviale, sempre sorridente, al Doro piaceva la compagnia degli amici, ma oltre al calcio un ruolo rilevante nella sua vita lo hanno avuto la famiglia ed il lavoro. Giorgio infatti era un abilissimo pellettiere, bravo nell’assemblare le pelli per creare cinture ed altri oggetti che hanno riscosso un grande successo.

E poi la famiglia, Giorgio lascia la moglie Liliana, i figli Luca con Romina, la figlia Enrica con Franco, la sorella Tiziana e le nipoti Giada, Virginia, Clarissa, Rebecca e Giulia, quest’ultima militante nelle formazioni femminili del Parma, a cercare di ricalcare le orme del nonno.