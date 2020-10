Fidenza, assalto notturno al bar in pieno centro

Scarso il bottino arraffato ma gravi i danni arrecati a finestre e vetrate del bar «La Degustazione» di via Gramsci, in pieno centro storico. Nelle ore notturne i malviventi sono riusciti a infilarsi dentro allo storico bar, da sempre meta di meta di tanti borghigiani.

Come ha spiegato il titolare, per entrare, i ladri hanno dapprima utilizzato come scala un tavolino, per riuscire ad arrivare alla finestra, posta in alto, sopra la porta d’ingresso, e quindi hanno spaccato la vetrata e sono entrati. Una volta all’interno hanno agito indisturbati, puntando dritti al registratore di cassa. Per non perdere tempo, trattandosi anche di un bar in pieno centro e quindi per non dare nell’occhio, hanno addirittura portato via la cassa. I malviventi, una volta al sicuro, quando hanno aperto la cassa, hanno trovato una sgradita sorpresa: infatti all’interno il titolare aveva lasciato solo il fondo cassa, per la riapertura mattutina.

Dentro al bar i ladri non hanno asportato niente di quello che si trovava nel locale. Quindi scarso il valore del bottino, ma piuttosto seri i danni arrecati al locale. Infatti il titolare ha dovuto fare sostituire finestre e vetri e ovviamente il registratore di cassa.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri.

Sempre nella stessa notte, i malviventi hanno visitato anche un negozio di parrucchiera. Altri due furti sono invece stati tentati in due abitazioni. In una delle due case, i ladri erano già riusciti a scardinare una cancellata, ma non ce l’hanno fatta ad entrare dentro all’abitazione.

Anche nell’altro appartamento i malviventi avevano già tentato di forzare una porta d’ingresso, ma il colpo è andato a vuoto. Probabilmente sono stati disturbati da qualcuno o qualcosa. Come sempre l’appello delle forze dell’ordine è quello di segnalare tempestivamente al 112 la presenza di individui dal fare sospetto e anche di auto strane, che si aggirano intorno a case e aziende. r.c.