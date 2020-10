Le ragazze rapite e gli jihadisti: Belpietro contro il blogger parmigiano

GEORGIA AZZALI

Certo, l'editoriale di Maurizio Belpietro non aveva l'intenzione di «santificare» il ritorno in patria di Greta Marelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti tenute sotto sequestro in Siria per cinque mesi e mezzo e liberate il 15 gennaio 2015. Tre giorni dopo il direttore di «Libero» aveva posto domande sui retroscena della partenza delle due ragazze dall'Italia e sulla questione che aveva fatto esplodere le polemiche: fu pagato un riscatto? «La faccenda - aveva scritto Belpietro - è tutt'altro che chiusa e il governo non può pensare di cavarsela con l'intervento reticente del ministro Gentiloni». Peccato, però, che 24 ore dopo Belpietro si sia ritrovato il suo editoriale pubblicato (pardon, copiato) sul sito «Catena umana» senza la sua firma e con un'aggiunta tutt'altro che trascurabile: «Greta e Vanessa ai pm di Roma: sesso con i guerriglieri, ma non siamo state violentate» e «intanto le due restano indagate, e si vocifera che siano anche in stato interessante». Un copia e incolla, senza citare la fonte, e per di più manipolato, tanto da far scattare la querela da parte dell'ex direttore di «Libero», ora alla guida della «Verità» e di «Panorama». E la denuncia ha fatto finire sotto processo - per diffamazione aggravata e violazione della legge sul diritto d'autore - un 55enne residente nel Parmense, titolare del dominio www.catenaumana.it (ora non più attivo).

E se nell'editoriale manipolato venivano riportate dichiarazioni false sul «sesso con i guerriglieri» delle due cooperanti ai pm romani, a corredo dell'articolo sul sito erano state anche pubblicate foto (manipolate) delle ragazze con in mano un cartello con scritte volgari e diffamatorie. «Era stata la mail di un lettore a segnalarmi la pubblicazione dell'editoriale, con l'aggiunta di quelle frasi - ha spiegato Belpietro, ieri mattina in aula, rispondendo al pm Massimiliano Sicilia -. Un comportamento lesivo della mia immagine. E non dimentichiamoci che una decina di giorni prima, a Parigi, erano avvenuti i fatti di Charlie Hebdo. Il tema vero del mio editoriale era tutt'altro: chiedevo chiarezza sul riscatto e su dove fossero finiti i soldi dei contribuenti».

Un sito forse sconosciuto ai più, ma quelle false dichiarazioni sul «sesso con i guerriglieri» erano finite anche in un tweet dell'allora vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, che poi, all'infuriare della polemica, replicò: «Ho letto la notizia. Mi sono limitato a chiedere se fosse vera».

Insomma, potere della Rete, quelle parole erano arrivate anche ai vertici delle istituzioni. Eppure, il fatto che l'articolo pubblicato sul sito «Catena umana» non fosse firmato non poteva essere in qualche modo un «sollievo» per Belpietro? «No, mi ha indignato, perché se un lettore mi ha riconosciuto, quanti avranno pensato che io l'avessi scritto?», ha sottolineato il giornalista rispondendo ad Angelo Vincenti, difensore del blogger.

Danni d'immagine, ma anche la proprietà del giornale, che si è costituita parte civile insieme all'ex direttore di «Libero» batte cassa, perché «nel momento in cui ci si appropria di un contenuto senza pagarlo, il danno patrimoniale è evidente», ha aggiunto Belpietro rispondendo al suo difensore, Valentina Ramella.

E il blogger finito sotto accusa? Avrà tempo per meditare sulla sua difesa. La nuova udienza del processo è stata fissata nel settembre 2021.