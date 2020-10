Salto in alto: Aurora, 15 anni, è già una promessa

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO È molto giovane e vanta già numeri importanti: in poco più di un anno e mezzo la progressione dei suoi salti verso il cielo è continua.

Aurora Vicini, nocetana, 15 anni compiuti da pochi mesi, con il personale di 1,77 nel salto in alto detiene la terza prestazione mondiale dell’anno nella sua categoria.

Nel suo palmares ci sono 5 titoli regionali indoor e su pista, 2 titoli italiani consecutivi e il record regionale nella disciplina under 16. Con la rappresentativa della Regione Emilia Romagna, di cui era capitano, ha vinto, prima volta nella storia, il titolo italiano cadette a squadre.

«Si allena e si diverte nella FMI Parma Sprint, una piccola società, l’ambiente ideale per fare sport, con tanta professionalità e senza pressioni - racconta il papà Luca - gli allenatori Walter Cino e Renato Conte hanno costruito una bella realtà capace di sviluppare il potenziale dei ragazzi».

Aurora ha iniziato la pratica sportiva con la ginnastica acrobatica a Noceto e si è avvicinata all’atletica leggera stimolata dagli insegnanti della scuola media che hanno scoperto nei suoi test l’eccezionale talento, la potenza esplosiva, la coordinazione, unite all’intelligenza e a tanti centimetri di altezza. Aurora svetta con il suo metro e 85 centimetri e la sua attitudine atletica è confermata dai buoni risultati anche nelle discipline miste, nelle prove di salto in lungo, velocità e ostacoli. Seria e determinata, Aurora è una brava studentessa del Liceo Marconi sezione Esabac e dalle scuole medie è uscita con un rotondo 10 e lode. Nei mesi del lockdown ha proseguito il potenziamento con allenamenti in garage e con qualche salto in giardino e, una volta tornata alle gare ha migliorato il suo personale. «Si allena con continuità, anche 5 volte a settimana, ma la scuola deve venire prima di tutto. È questo l’imperativo che le abbiamo dato - continua il papà - e noi cercheremo di aiutarla e sostenere questa sua passione».