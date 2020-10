Bore, sala per lo smartworking

ERIKA MARTORANA

BORE - Bore si fa «smart», grazie a un nuovo progetto appena avviato. All’ex colonia Leoni, sono state create 6 apposite postazioni per il lavoro e lo studio in smart working, a disposizione di tutti. Un’iniziativa decisamente volta all’innovazione e al turismo, per far fronte alle difficoltà post-Covid.

«Abbiamo messo a punto questa importante soluzione - ha dichiarato il sindaco, Diego Giusti - per supportare chiunque abbia problemi di connessione da casa o voglia lavorare in smart-working. Il nostro centro “Smartworking e Coworking” per lavorare e studiare da casa è aperto in via sperimentale ed è accessibile a tutti!». «Al momento - ha aggiunto - sta funzionando molto bene e con successo. Basta portare con sé una chiavetta e un computer, potendo così disporre di una connessione autonoma per tutti gli utenti».

Una necessità nata in seguito allo scoppio dell’emergenza Coronavirus che ha cambiato la vita ed il lavoro di ognuno di noi: «La pandemia - ha detto il primo cittadino - ha spinto le persone a lavorare da remoto, stando a casa, e così gli studenti a studiare online. Abbiamo dunque voluto far fronte alle difficoltà che cittadini e turisti potrebbero incontrare durante questo difficile momento storico. Avevamo proposto anche alla Regione, tempo fa, lezioni e didattica a distanza, proprio in questi ampi spazi di cui disponiamo, per gli studenti delle scuole superiori. Purtroppo non ci hanno dato ascolto». Le postazioni sono accessibili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 8 fino alle 18.