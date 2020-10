Caffarra: «Alzheimer, danni cognitivi dall'isolamento»

KATIA GOLINI

Il covid, il lockdown, i malati di demenza: uno studio nazionale, che ha coinvolto anche i pazienti di Parma e provincia, rileva che isolamento e solitudine di pazienti e familiari hanno aggiunto difficoltà a difficoltà.

«Gli studi sulla pandemia del 2003 inerente la sindrome respiratoria acuta (Sars) e sull’epidemia da virus Ebola avvenuta nel 2014 hanno consentito di accertare che la quarantena non è priva di effetti sulla tenuta psicologica dei malati e delle loro famiglie, per la comparsa di depressione, irritabilità, insonnia e aumento dell’incidenza dei suicidi come è avvenuto a Hong Kong durante l'epidemia di Sars» spiega Paolo Caffarra, presidente della Sezione Emilia-Romagna della Sindem (Associazione autonoma aderente alla Sin per le Demenze ), già responsabile dell’Unità operativa Gestione demenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma e coautore delle Linee di indirizzo nazionali sui Pdta (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) per le demenze.

«Dal 14 al 27 aprile - continua Caffarra - la Sindem ha svolto un’indagine conoscitiva sulle condizioni delle persone affette da demenza in Italia, in seguito alle misure di restrizione per il contenimento della pandemia. Parte del lavoro è già stato pubblicato su Frontiers Psychiatry, mentre altri aspetti più generali dell’indagine sono in corso di revisione presso altre riviste».

Chi è stato coinvolto nello studio?

«L’indagine ha coinvolto 89 Centri per i disturbi cognitivi (Cdcd), Parma inclusa, che si sono rivolti telefonicamente a 4913 familiari di pazienti in carica presso le loro strutture ed equamente distribuiti dal punto di vista topografico sul territorio nazionale. Nell’indagine sono state prese in considerazione le più frequenti forme di demenza, quali la malattia di Alzheimer, la demenza a corpi di Lewy, la forma fronto-temporale e quella vascolare».

Quali i primi dati rilevati?

«Dopo la quarantena l’85% dei Centri per i disturbi cognitivi ha sospeso gli appuntamenti. Le visite erano limitate solo ai casi urgenti e il 78% dei centri ha attivato un servizio di telemedicina (telefonate o videochiamate), mentre nel 94% dei casi sono state sospese tutte le attività di supporto (Alzheimer’s Cafè, centri diurni…). Il 60% circa dei pazienti è peggiorato sotto il profilo cognitivo (difficoltà a carico della memoria, stato confusionale, disorientamento temporale specialmente nella demenza a corpi di Lewy e nella malattia di Alzheimer), mentre il 59% ha subito un peggioramento a livello comportamentale. Ansia e depressione hanno colpito le persone con demenza di Alzheimer e in particolare il sesso femminile, mentre le allucinazioni e i disturbi del sonno sono stati molto frequenti nella demenza a corpy di Lewy. Nella forma fronto-temporale si è avuto invece un notevole peggioramento con tendenza a vagare da un punto all’altro della propria abitazione, associate a modificazioni dell’appetito e ad un peggioramento del linguaggio».

Ve lo aspettavate?

«Se da un lato era prevedibile attendersi un aggravamento dei disturbi pre-esistenti, nel 26% abbiamo notato invece l’insorgenza di nuovi disturbi del comportamento, tali da richiedere un continuo monitoraggio della terapia. Inoltre abbiamo potuto osservare che tali effetti erano indipendenti da età, durata e gravità di malattia. Analizzando i vari disturbi comportamentali in relazione al sesso, notiamo che ansia e depressione colpiscono maggiormente le donne con demenza, mentre i maschi soffrono di più di apatia e irritabilità. Un aspetto positivo invece è stato l’essere consapevoli della pandemia, poiché ha in qualche modo protetto i pazienti dal peggioramento cognitivo e comportamentale».

Quindi il peggioramento non ha coinvolto solo gli aspetti cognitivi?

«Purtroppo le restrizioni per il contenimento della pandemia hanno influito anche sulla componente motoria dei pazienti con un peggioramento significativo (rallentamento, tendenza alla immobilità) soprattutto nelle persone affette dalla demenza a corpi di Lewy, condizione clinica che già si caratterizza per la compromissione del sistema motorio e a seguire nella demenza fronto-temporale, in quella vascolare e nella malattia di Alzheimer. E l’attività motoria non solo è fondamentale per gli effetti benefici sulle funzioni cardiocircolatorie e metaboliche, ma ha un legame molto stretto anche con le strutture cerebrali deputate al funzionamento della memoria».

I caregiver come hanno reagito?

«Anche loro hanno subito il contraccolpo della quarantena. Il 66% è stato colto da disturbi correlati alla situazione di stress, in particolare ansia e impotenza nel far fronte alla situazione dei propri familiari, ma anche l’angoscia, il senso di abbandono e la depressione sono stati molto frequenti. Questo aspetto ha avuto ovviamente ricadute sui pazienti. Infatti il comportamento ansioso del caregiver ha contribuito alla comparsa di nuovi disturbi comportamentali nella persona assistita».

Quali insegnamenti si possono trarre dallo studio?

«In sostanza possiamo affermare che il periodo di quarantena ha costituito una specie di modello di “sindrome da deprivazione”, naturalmente limitata nel tempo ma non senza pesanti effetti collaterali nei pazienti e nelle loro famiglie. Questi dati devono far riflettere sulle misure che devono essere adottate a livello istituzionale per far fronte al disagio emerso da questa indagine. Anche le associazioni di volontariato possono fare molto e le attività messe in campo dall’Aima di Parma (Associazione malattia di Alzheimer) con programmi di stimolazione cognitiva e di continuo contatto telefonico e videoconferenza con le famiglie, hanno contribuito a lenire lo stato di sofferenza e di abbandono segnalato dai caregiver».