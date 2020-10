Filippo Corridoni, l'eroe "fulminato" il 23 ottobre 1915

In ricordo

di Guido Guiducci,

parmigiano,

mazziniano, corridoniano

Nell’auspicabile Calendario Civile di Parma, che primo o poi, prima meglio che poi, dovremo stabilire, segnandovi le date che rivestono di un significato cruciale la vicenda della città, il 23 ottobre occupa il rilievo che ne fa uno dei giorni della memoria civica. È uno di quei giorni in cui l’anima della comunità, che vive e pulsa al riparo di mode effimere e chiassose, convoca e riporta all’attualità giorni e nomi della sua storia migliore. Come ci ha insegnato il professor Mario Isnenghi è così che funzionano quei “luoghi della memoria” che sono capaci di sprigionare una vera e propria comunione spirituale con quel nostro passato che vorremmo rimanesse sempre presente.

La memoria e quindi l’oblio sono l’esito di una mobilitazione che si svolge come una guerra culturale. Il suo andamento è incerto e dipende da tanti fattori che di continuo si combinano e interagiscono. Alla fin fine la questione è tutta qui: conviene ricordare oppure, come sembra suggerire il recente libro di Paolo Mieli, “Terapia dell’oblio”, sarebbe meglio prendere le distanze dal passato per rinunciare al pesante fardello della sua eredità. Già il fatto che una terapia di quel genere venga autorevolmente proposta sta a indicare che una certa stanchezza della memoria stia prendendo piede. Se non altro per soddisfare una sempre più diffusa esigenza di sfuggire alle canonizzate narrazioni della storia civile.

Se le cose stanno così, cercare di contrastare questa tendenza si rivela un’operazione faticosa: la memoria è faticosa ed anche dolorosa; l’oblio invece è seducente, leggero, liberatorio: Se la partita è questa non ci vuol molto a pronosticare la sua conclusione, ma la cosa è assai più complicata, ed anche se può costarci caro è difficile resistere alla tentazione di scrutare nel passato cercandovi segni utili per orientare il cammino e per conoscere e per comprendere chi siamo e chi eravamo.

Esercizio impegnativo come una vera e propria missione di natura religiosa, questo della sottrazione all’oblio di personaggi ed eventi costretti a fare i conti con gli anni che passano, con il mutare, anche traumatico, di culture e sensibilità, con il variare di visioni di vita, di modelli che finiscono per imporre nuovi racconti. Dove non pare esservi posto per il ricordo di nomi e giorni, ormai perduti dal discorso quotidiano che si autocelebra in un immotivato delirio d’onnipotenza. Il Calendario Civile di Parma è innanzitutto un’operazione della memoria e si propone di fornire elementi che servano a dare corpo all’identità parmigiana, fissando date e nomi che se pure appartengono ad un tempo che può sembrare lontano come le stelle, una volta richiamati in vita, sono riconosciuti come soggetti veri, ed ancora attivi, di quell’ethos che percorre Parma, in ogni sua componente. È come un’aria che si respira spontaneamente ed una volta introiettata conferisce alla sua gente quei tratti caratteriali che la distinguono. E la fanno percepire come un'“oasi”. In verità avrei potuto scrivere “un’isola” , utilizzando un’immagine di sicura provenienza letteraria, ma come si vedrà qui accanto, la rappresentazione di Parma come un’oasi risponde meglio al motivo di questo articolo perché ci rimanda direttamente al suo autore, Filippo Corridoni, che il 23 ottobre del 1915 cadeva alla Trincea delle Frasche fulminato dai colpi del nemico.

Il 23 ottobre è dunque il giorno della morte di Corridoni e per renderci immediatamente conto di quanto vasto e profondo sia stato il cordoglio di Parma per Corridoni è bastante passare il ponte di Mezzo, in direzione dell’Oltretorrente per immettersi nella piazza che oggi reca il suo nome. Quella che si chiamava piazza della Rocchetta è dominata dal monumento che tra il 1925 e il 1927 fu eretto in memoria di Corridoni. Opera dello scultore Alessandro Marzaroli, che lavorò su un progetto dell’architetto Mario Monguidi, il monumento, tra il basamento in marmo rosa di Verona e la statua in bronzo si alza per ben 13 metri per raffigurare Corridoni ferito a morte che sembra librarsi verso il cielo. Una serie di iscrizioni, tratte dalle sue frasi, e l’epigrafe dettata dal poeta Ildebrando Cocconi riassumevano il messaggio ideale della vita di Corridoni, condensato nelle quattro parole scolpite vicino ai fregi allegorici che adornano i lati del monumento: Fede, Amore, Povertà, Vampa Rivoluzionaria.

Se la dichiarata intenzione educativa rispondeva a un progetto etico-politico che rimanda alle drammatiche convulsioni del lungo primo dopoguerra, quando Parma si confermava con le barricate del 1922 di essere un’oasi, l’operazione del monumento recava in sé significati più profondi. Era innanzitutto la rivelazione di un’avvenuta elevazione di Corridoni alla massima dignità della gloria civica. In quella statua che sorvegliava l’ingresso nel quartiere dei poveri Parma si autorappresentava come se volesse impetrare la sua protezione dalla quale faceva dipendere l’auspicata realizzazione della condivisa speranza nel Liberato Mondo. In questo esplicita era l’epigrafe che sempre il poeta Cocconi aveva dettato per la lapide che San Secondo aveva dedicato a Corridoni. Rileggiamone il finale:

La guerra che ancora ne aspetta perché la giustizia auspicata dai morti trionfi sul Liberato Mondo avrà una voce eroica ritornante sulle piazze vendicatrici dalla trincea folgorante delle Frasche la Tua.

Senza alcun ordine dall’alto, ma per effetto di quei movimenti spontanei che agitano sentimenti e popolano ansie e sogni della masse, era avvenuta l’identificazione di quella Parma che aveva dato anima e vita all’utopia della palingenesi predicate al sindacalismo con Filippo Corridoni che la sua morte sul Carso collocò immediatamente tra i santi e i martiri della nuova fede.

Del martire Corridoni aveva le stigmate come ben si accorgevano quanti lo avvicinavano e dal suo incontro uscivano come folgorati al punto che nel ricordarlo parlavano di lui come della personificazione degli antichi cavalieri, e lo apparentavano a quelle figure che una volontà superiore nel corso dei secoli aveva fatto dono all’Umanità sofferente per lenire le sue pene, per preparare la sua redenzione. La sua morte, cercata con la volontà di testimoniare la sua coerenza con la scelta interventista, ed ancor più la misteriosa scomparsa del suo corpo che non venne mai trovato tra i caduti della trincea delle Frasche, contribuirono ad accreditare un’interpretazione che riconduceva Filippo Corridoni ai grandi miti di liberazione: da Prometeo a Spartaco a San Francesco per arrivare a Mazzini, Garibaldi e Mameli. “L’arcangelo sindacalista“ si intitolava la biografia che gli dedicò Yvon De Begnac: un volume di quasi mille pagine edito da Mondadori nel 1943 che di Corridoni ripercorre, quasi giorno per giorno, la vita breve: in tutto poco più di 28 anni. A contare bene ci si accorge che la sua effettiva permanenza a Parma non andò più in là di poche settimane, ma quelli furono giorni così intensi da convincerlo che la città rappresentava la sua patria ideale. Ed ugualmente Parma, dal cuore generoso lo riconobbe sin dalle sue prime apparizioni come uno dei suoi figli più degni. Nella febbrile temperie di quel “roveto ardente” che era la Parma di primo Novecento, dove Alceste De Ambris sperimentò l’assalto al cielo, tra la città e Corridoni si realizzò una congiunzione che fu una dedizione reciproca. Una fusione incandescente che Baldassarre Molossi, nel suo ”Dizionario dei parmigiani grandi e piccini“ seppe rendere bene con sintetica efficacia. “Marchigiano d’origine, Parma è la città che lo vanta come suo figlio diletto”.

Della breve vita di Corridoni i giorni di Parma si svolgono tutti come avvolti in un’aura mitica: sono giorni dello sciopero agrario del 1908 e chi li visse ebbe la sensazione di partecipare all’esito finale della millenaria lotta per il Liberato Mondo. Giorni del destino che esercitavano un’attrazione fatale per quanti in quelle scene del conflitto sociale vedevano l’occasione per la liberazione di Prometeo che aveva assunto le sembianze dei contadini parmensi.

Fu così per Corridoni che era a Nizza quando fu raggiunto dalle notizie dell’agitazione che infiammava le campagne del parmense. Nella città francese era riparato per sfuggire ad uno dei tanti mandati di cattura che lo inseguivano ed anche per trovare sollievo alla malattia ai polmoni che già lo insidiava, ma non ebbe esitazioni e mosse subito alla volta di Parma. Per esigenze di sicurezza assunse il nome di Leo Cervisio e con quel nome si presentò alla Camera del Lavoro di Borgo delle Grazie. Ad attenderlo, nell’immenso edificio che era stato un convento, trovò Alceste De Ambris che così avrebbe rievocato il loro incontro. ”Quando la lotta fu nel suo periodo culminante ce lo vedemmo piombare a Parma, sotto il nome di Leo Cervisio, col suo viso sorridente di fanciullone e con un paio di calzoni troppo corti.”

A quel tempo, per l’Italia era tutto un viaggiare di una folta schiera di agitatori delle file estreme del rivoluzionarismo che accorrevano laddove si profilasse l’occasione di dar fuoco alle polveri. Per questa gente, una generazione sovversiva, Parma 1908 fu un magnete irresistibile: vi trovavano ospitalità – e non pochi di loro avevano difficoltà a mettere insieme il pasto con la cena - che ripagavano mettendo a disposizione dello sciopero le loro attitudini incendiarie. Di questi, non tutti sempre capaci di misurare le parole che pronunciavano, Filippo Corridoni si dimostrò subito quello che meglio seppe assolvere al compito assegnatogli ed assai presto per le autorità il nome di Leo Cervisio rappresentò un incubo. La sua specialità, era la “cattura” dei crumiri che dal Veneto e dalla Lombardia venivano fatti arrivare a Parma per sostituire gli scioperanti.

La sua impresa memorabile, quella che gli meritò l’ingresso nella leggenda, avvenne alla stazione di Casalmaggiore sulla linea che collega Brescia con Parma dove confluivano i crumiri ingaggiati in Lombardia. Informati dai ferrovieri solidali con lo sciopero, dell’arrivo di un folto contingente di “liberi lavoratori” , che scendeva a Parma, i dirigenti camerali affidarono a Corridoni il compito di bloccarli e di impedirne il proseguimento. La scena si svolse in una notte, e sarà infatti ricordata nei fatti memorabili della breve vita di Corridoni come “l’epica notte di Casalmaggiore”: Leo Cervisio intercettò i crumiri nel treno che li aveva trasportati, si rivolse a loro parlando delle misere condizioni dei contadini parmigiani, illustrando le ragioni della loro lotta e fece appello alla loro umanità ed ai loro cuori perché rinunciassero a danneggiare i loro fratelli in sciopero. Chi lo vide all’opera in quella notte ebbe l’impressione di trovarsi di fronte ad un antico predicatore di un vangelo d’amore e di bontà. Il risultato di quella omelia del riscatto e della resurrezione apparve come un miracolo: i crumiri respinsero gli allettamenti e le minacce degli ingaggiatori e si decisero a tornare alle loro case, salutati dalla buona gente di Casalmaggiore che li rifocillò di pane e di vino.

Che i giorni di Parma 1908 abbiano rappresentato una sorta di evento formativo per la generazione sovversiva che tanta parte ebbe poi nella crisi del 1914-15 quando si ritrovò nella piazze a sollecitare l’ingresso nella guerra europea ce lo rivela una testimonianza del pittore Lorenzo Viani, uno dei riconosciuti maestri dell’espressionismo italiano. Merita di conoscerla perché ci fornisce la temperie che si respirava in quella Parma “cruciale”: “La sera di quel memorabile maggio che congiunse a me, per sempre Filippo Corridoni, cenammo nell’Oltretorrente, in una bettola che ricordava un vecchio vagone di terza classe, Impancati su la tavola stessa c’erano Michelino Bianchi,Tullio Masotti, Amilcare e Alceste De Ambris, Giuseppe Maia, Silvio Cervi, Ildebrando Cocconi, i Barni, insomma tutta una comitiva di cuori avventurosi, rinforzata da una sturma di popolani dell’Oltretorrente, e da donne scalmanate, e da ragazzi, desiosi di battersi come il ragazzo dei quattro canti di Portoria. Più tardi nello squallido salone della Camera del Lavoro (che dopo anni sgravidava dal suo seno centinaia di volontari di guerra autentici lavoratori dei campi) ci fu una riunione disperata ed eroica.”

Conoscendo queste storie si comprende come Corridoni sia entrato nel cuore dei parmigiani che vissero la tragedia del 23 ottobre come un lutto devastante, ma non si rassegnarono ad accettarla come sanzione definitiva perché avrebbe significato ammettere di essere stati sconfitti da quella storia che avevano sfidato.

Non l’accettarono e trovarono conforto nella poesia che Ildebrando Cocconi scrisse per trasformare quella morte della Trincea delle Frasche in una nascita nell’eternità della vita spirituale:

Tu non sei morto. La convulsa plebe

guarda ancora alla grande ombra serena,

squilla immortal sulle percosse glebe

la voce tua di giovinezza piena

(…)

Per te , per te le giovinette fronti

levansi accese dal più sacro ardore

sei l’Italia plebea che mai non muore

sei l’Ideale che non ha tramonti.