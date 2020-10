Inquilino moroso deruba la padrona di casa

ROBERTO LONGONI

FONTANELLATO - Se almeno con i soldi che le rubava avesse pagato gli affitti che le doveva. E invece no. La padrona di casa era due volte vittima dell'inquilino moroso e ladro. Così ha stabilito il giudice Gennaro Mastroberardino che ha condannato un 30enne nordafricano a un anno e 10 mesi e al pagamento di 800 euro di multa, dopo che il pm Laila Papotti aveva chiesto due anni e 500 euro di multa.

Il processo riguardava fatti di 4 anni fa, quando il genero, in possesso delle credenziali per fare verifiche sull'home banking della suocera 76enne scoprì che dal conto della donna erano stati compiuti prelievi da 2.000 euro il 30 aprile e il 10 maggio 2016. L'uomo telefonò alla suocera: lei, dopo un primo smarrimento, si presentò ai carabinieri per sporgere denuncia. Contro ignoti, anche se qualche sospetto l'aveva.

Le registrazioni delle telecamere della banca confermarono: il prelievo era stato effettuato dall'inquilino. L'uomo si sarebbe impossessato senza difficoltà del bancomat lasciato incustodito dalla proprietaria con il pin. Il fatto che la donna non chiudesse nemmeno a chiave la propria abitazione rendeva il furto ancora più semplice per chi abitava all'interno della bifamiliare.

Proprio in quel periodo, le condizioni di salute dell'anziana sono peggiorate in modo repentino. E l'inquilino ha provato ad approfittarne per difendersi, ammettendo di essere stato lui a prelevare, ma su richiesta della stessa donna. «Eravamo amici e abbiamo anche passato il Natale 2015 insieme» ha detto. In realtà, nella copia di una lettera del 23 dicembre 2015 l'anziana scriveva: «Ormai, non vi chiedo nemmeno più gli affitti arretrati: mi basta che ve ne andiate». La risposta degli inquilini, sempre per iscritto? «Non ce ne andiamo né paghiamo, finché non aggiusti la lavatrice e non dai il bianco». Difficile dare il bancomat a chi ti tratta così. La pena sarà sospesa in subordine al pagamento di seimila euro di risarcimento. Altrimenti, all'inquilino moroso e ladro potrebbe essere offerto a costo zero un alloggio in via Burla.