Morì durante l'arresto, l'autopsia: «Cardiopatia e stress per la posizione prona»

Una routine che si trasforma in dramma. Il cuore di Antonio Marotta che si ferma mentre gli agenti gli stringono le manette ai polsi, dopo un ordinario controllo stradale. È un pensionato, ma a soli 63 anni. Perché è morto il 21 giugno in quel piazzale a pochi passi dalla Bormioli di Fidenza? E - soprattutto - i due poliziotti della Stradale, indagati per omicidio colposo, hanno responsabilità? «In buona sostanza - si legge nella relazione autoptica depositata nei giorni scorsi - è possibile affermare come si sia trattato di un decesso determinato dal concorso di più cause (paziente già affetto da grave cardiomiopatia coinvolto in situazione altamente stressante in posizione prona)».

Ci sono dunque punti fermi nel documento firmato da Donatella Fedeli, il medico legale bolognese incaricato dal pm Silvia Zannini, titolare del fascicolo: l'arresto cardio-circolatorio non è stato provocato da lesioni causate dai poliziotti e allo stesso tempo le patologie cardiache di cui soffriva - e che gli stessi familiari avevano fin da subito messo in evidenza - hanno certamente avuto un peso significativo. Tuttavia, il medico legale pone l'accento anche sul fatto che Marotta sia stato messo a pancia in giù per essere immobilizzato e che ciò abbia potuto influire, considerando anche la sua condizione di cardiopatico.

Certo è che poliziotti non potevano sapere della grave cardiomiopatia di Marotta quando è stato posto in posizione prona, ma alla luce dell'autopsia è chiaro che gli inquirenti vogliano fare ulteriori approfondimenti. «È una relazione autoptica che va valutata con attenzione. Inoltre, prima di arrivare a delle conclusioni, dobbiamo prendere in considerazione eventuali memorie delle parti», si limita a dire il procuratore Alfonso D'Avino.

Quel pomeriggio di giugno Marotta avrebbe protestato con veemenza, colpendo al volto uno dei due poliziotti con un ceffone e facendogli anche cadere gli occhiali, secondo quanto ricostruito dagli agenti. Viaggiava senza cintura: una violazione grave, ma allo stesso tempo risolvibile con una multa. Se non fosse, però, che il pensionato era già stato bloccato nei due anni precedenti per la stessa infrazione, e i poliziotti gli avevano fatto presente che a quel punto sarebbe scattata la sospensione della patente. Ma l'autopsia ha scandagliato le cause della morte di Marotta. «Sono abbastanza soddisfatta dell'esito, perché non emerge alcun atto di violenza nei confronti della vittima - sottolinea Manuela Mulas, difensore di uno dei poliziotti, mentre l'altro agente è assistito dalla collega Donata Cappelluto -. E sul riferimento alla posizione prona, ciò che per ora posso dire è che la questione è stata sottoposta al nostro consulente. Vorrei comunque aggiungere che i poliziotti non potevano conoscere le condizioni pregresse della persona, inoltre le operazioni fatte sono quelle previste in caso di fermo e arresto».

I due poliziotti, seppure iscritti nel registro degli indagati, dopo un periodo di ferie, hanno ripreso a lavorare e nessun procedimento disciplinare è stato aperto nei loro confronti. Ascoltati a lungo dal pm, avevano ricostruito le fasi del controllo: dall'alt dell'auto di Marotta alla sua reazione fino all'immobilizzazione. Una ricostruzione che ha trovato riscontro nella relazione medico-legale, anche se il riferimento alla posizione prona potrebbe essere ritenuto un aspetto da approfondire ulteriormente da parte del difensore dei familiari di Marotta. «Al momento preferisco non commentare, perché ho bisogno di leggere per bene la relazione e soprattutto vorrei prima confrontarmi con il nostro consulente», dice l'avvocato Carlo Ambrosini.

E le consulenze delle parti verranno valutate anche dal pm. Prima di decidere: richiesta d'archiviazione o di rinvio a giudizio?