Stefano Catellani: è nocetano il mago del Fantacalcio

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO - Nell’ultima giornata del campionato di calcio è stata sua la formazione “Top”: con 106 punti Stefano Catellani ha sbaragliato la concorrenza di altri 130.000 mister nazionali e ha vinto al Fantacalcio indetto dalla Gazzetta dello Sport. Nocetano, giocatore di livello di rugby e appassionato di sport, tifoso del Parma calcio, Catellani ha indovinato la formazione vincente. «È un gioco, ho iniziato al bar con gli amici - racconta – ma quest’anno partecipo da solo. Mi sono iscritto, ho scelto la mia rosa e questa volta ho fatto il pieno di punti». Al campionato del Fantacalcio si partecipa costruendo una squadra immaginaria composta dai calciatori del campionato di Serie A.

Con un budget predefinito ci si muove sul mercato virtuale, acquistando in modo libero o attraverso vere e proprie aste i campioni del momento. È necessario quindi conoscere il gioco ma anche pronostici, scambi, stato di forma dei singoli calciatori e gestire in modo avveduto il “fanta” portafoglio.

«Quando ho costruito la rosa del mio “Atletico Catella” non ho scelto il Top delle grandi squadre, ma credo di aver azzeccato alcuni cambi significativi – spiega Catellani –. La settimana scorsa ho venduto qualche pezzo pregiato come Immobile e ho preso Belotti che mi ha ripagato andando a segno con una doppietta».

In attesa di ricevere il premio, Catellani, vincitore di giornata è stato contattato anche dai media nazionali per spiegare la sua tattica. «È un gioco, niente di serio. Si fa per divertimento e anche per misurarsi un po’. Ci vuole fortuna, perché il risultato deriva dalla somma di bonus difficili da pronosticare come un rigore parato o penalità che vengono conteggiate per gli autogol o le ammonizioni - precisa – ma da sportivo mi piace assaporare la vittoria, che voglio dedicare alla mia bambina, in arrivo».