«Su di noi piovono palle da baseball»

MARA VAROLI

L'ultimo «lancio» risale a qualche giorno fa: un anziano stava camminando sulla pista ciclopedonale di piazzale Chaplin e per un soffio non veniva colpito da una pallina da baseball. Stessa cosa per una pensionata, che al pomeriggio insieme ad altre residenti hanno l'abitudine di ritrovarsi sotto il porticato del condominio: meno male che la pallina non l'ha presa in fronte.

Spiacevoli episodi che accadono spesso dalle parti di via Volturno e che per gli abitanti e non solo costituiscono un pericolo. Il problema? «E' che manca la rete di maglia alta almeno cinque metri tra i condomini e il campo da baseball».

Enzo Vincenzi è un residente e ha scritto una lettera alla Gazzetta di Parma per segnalare il problema: «Un problema vero, perché le palline, per nulla leggere, possono colpire non solo i residenti, ma anche chi passa dalla pista ciclopedonale, che è molto frequentata, in quanto porta al supermercato».

E scrive Vincenzi: «Sono un condomino del palazzo al numero 15 di piazzale Chaplin confinante con il complesso sportivo Quadrifoglio intitolato a Aldo Notari. Purtroppo la vicinanza con uno dei quattro campi da baseball che compongono il suddetto complesso sportivo comporta per i condomini dello stabile dove abito uno stato di disagio e conflittualità persistente per la frequente caduta di palle da gioco nel perimetro del nostro condominio, cadute che mettono continuamente a repentaglio l'incolumità delle persone e possono provocare danni alle cose. Lo stesso cannoneggiamento di palle da baseball lo subiscono le persone che dal piazzale percorrono lo stradello ciclopedonale che conduce all'area di parcheggio del Palasport».

E il problema è annoso, in quanto è da quando hanno ristrutturato il complesso sportivo, con i quattro campi, che manca la rete di maglia.

E prima c'era: «A più riprese abbiamo fatto presente all'Amministrazione comunale, anche per scritto, lo stato di pericolo che comporta la mancanza di una rete di protezione verso l'esterno del campo da gioco, purtroppo senza ottenere alcuna risposta nonostante le ripetute sollecitazioni. In passato, prima della trasformazione del Centro sportivo Quadrifoglio in campo Europeo, avvenuta dopo la chiusura del campo da baseball di viale Piacenza abbattuto per fare posto alla sede dell'Efsa, una rete di protezione era presente ai margini del campo e sarebbe indispensabile ripristinala - continua la lettera di Vincenzi -. In questi ultimi giorni sono state innalzate sei torri metalliche su cui, prossimamente, verranno installati dei fari utili a illuminare il suddetto capo da gioco. Si rivela quindi ingente la somma di denaro che questa amministrazione comunale ha stanziato, all’interno del proprio bilancio, per dotare il campo da gioco di illuminazione, mentre per quanto riguarda la rete di protezione a tutela della salute dei cittadini, quella invece no».