Collecchio: ciclabile per Sala, lavori imminenti

COLLECCHIO - Conclusa la procedura di gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori della nuova pista ciclabile tra Collecchio e Sala Baganza. Ha vinto una ditta di Noceto. Il cantiere, come ha anticipato l’assessore ai lavori pubblici, Giancarlo Dodi, prenderà avvio a fine novembre, per durare circa un anno. La pista ciclabile costituisce un’infrastruttura molto importante e si sviluppa a fregio della strada provinciale 58, via Montecoppe.

Parte all’altezza dell’incrocio tra vai Rosselli e via Giardinetto, sul lato verso San Martino. Arriva alla rotatoria all’incrocio tra via Giardinetto, via Valli e strada Pilastrello, e si sviluppa, sempre sul lato verso San Martino, fino all’altezza del caseificio che si trova su via Montecoppe. In quel punto è previsto un attraversamento in sicurezza, con un passaggio segnato da apposito impianto semaforico a chiamata.

Quindi prosegue, costeggiando la tenuta del Ferlaro, e giunge fino a Sala Baganza. E’ lunga 2 chilometri e mezzo, di cui quasi un chilometro sul territorio del Comune di Collecchio. Il costo complessivo dell’intervento supera di poco un milione di euro e conta su un finanziamento regionale pari a 252 mila euro, il resto è suddiviso tra i Comuni di Collecchio, per 575 mila euro, e quello di Sala Baganza, per 221 mila euro.

La nuova pista permetterà di raggiungere in sicurezza Sala da Collecchio e viceversa: ad oggi, infatti, sia la strada provinciale di Calestano, che da Stradella va a Sala, sia quella su via Montecoppe sono sprovviste di piste ciclabili, sono molto trafficate e pericolose per chi le percorre in bici o a piedi. La nuova pista ciclo pedonale rappresenta, pertanto, un intervento atteso da parte della popolazione dei due paesi e si inserisce nell’ambito di una rete di collegamenti tra i due Comuni: è connessa al sistema di ciclovie del parco dei Boschi di Carrega ed alla rete di piste ciclabili già presenti a Sala e Collecchio. G.C.Z.