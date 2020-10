Ghisellini: «Gli investimenti di Crédit Agricole sul territorio di Parma»

PATRIZIA GINEPRI

«C’eravamo, ci siamo e continueremo a esserci e a investire in primis sul territorio. Non dimentichiamo che siamo nati qui e spesso le nostre iniziative partono proprio da Parma». Per prima cosa ci tiene a sottolineare questo concetto il vice direttore generale di Crédit Agricole Italia, Roberto Ghisellini. Una premessa confermata dai numeri.

Con la pandemia è emerso ancor più il ruolo fondamentale della Banca. Perché?

L’aspetto più importante è il rapporto con il territorio. Su Parma e provincia gestire la pandemia ha significato innanzitutto il supporto alle aziende e alle persone nell’ambito dell’emergenza: abbiamo erogato alle aziende oltre 3.400 prestiti relativi al Dl Liquidità e messo a disposizione moratorie per circa 5.500 clienti. Non solo. Avere la quota di mercato più alta sul territorio ci obbliga ad avere un ruolo di collante e nel pieno dell’emergenza il nostro lavoro è stato quello di sentirci quotidianamente con le istituzioni ad ogni livello. Grazie al ruolo dei colleghi, alla conoscenza ed alla presenza, siamo riusciti a «fare cose insieme»: ad esempio abbiamo garantito il pagamento, ogni mese, delle pensioni in agenzia, rispettando le esigenze dei clienti e la tutela dei colleghi.

Come si è tradotto tutto ciò?

Da un lato le iniziative economiche: abbiamo un peso e lo abbiamo messo in campo. Dall’altro la collaborazione stretta con il territorio. Non ci siamo mai fermati: i contatti con le associazioni di categoria, con i sindaci, con il prefetto e il questore sono stati costanti. Inoltre abbiamo prestato grande attenzione alle esigenze di salute dei colleghi, mettendo rapidamente l’80% di loro in condizione di poter lavorare da casa. Nei mesi del lockdown abbiamo messo a disposizione anche task force mirate: oltre 120 persone hanno lavorato per erogare velocemente ciò che il governo aveva approntato. Oggi abbiamo evaso oltre il 95% delle richieste, che nel frattempo continuano ad arrivare.

Quanto ha inciso il fatto di appartenere a un grande gruppo?

Siamo parte di un grande gruppo internazionale e abbiamo anche un baricentro in Italia molto forte con una presenza importante su Parma. Del resto siamo nati qui e continueremo a investire in questo territorio in cui diamo lavoro a circa 1.400 colleghi residenti, mentre le persone che lavorano per Crédit Agricole a Parma sono circa 2000. Abbiamo deciso di mantenere qui l’headquarter e siamo cresciuti negli anni insieme al territorio.

Parlava di investimenti, in quali ambiti?

Continuiamo a investire in iniziative strutturali e di solidarietà. Tra i pilastri fondamentali figura il rapporto con l’Università di Parma, di cui gestiamo la tesoreria dal 2018, che è nostro partner strategico nel Village di Parma. Grazie al rapporto esistente, negli ultimi due anni abbiamo assunto una cinquantina di neolaureati. Abbiamo investito nel Village, aperto di recente nello storico palazzo di via Cavestro, il secondo in Italia dopo Milano, ed è stata una sorpresa: all’interno ci sono già 29 startup, 17 partner tra cui le principali aziende e i maggiori professionisti del territorio, 14 abilitatori. Siamo il primo azionista di Fiere di Parma, nonché banca ufficiale, e continuiamo a investire in questa importante realtà. Qualche settimana fa abbiamo aperto il Leasys Mobility Store for CA dove, grazie alla partnership con Fca Bank, (partecipata al 50% da Crédit Agricole) i nostri clienti hanno a disposizione un’offerta completa di servizi relativi al noleggio a breve e lungo termine di auto ibride ed elettriche. Questa sinergia ecologica e ambientale è partita proprio da Parma. In seguito apriremo a Roma, a Milano e in altre città. Negli ultimi tre anni il Gruppo ha investito 1,5 milioni a sostegno di soggetti e iniziative di carattere economico e oltre 4 milioni (il 40% di tutta la beneficenza a livello nazionale) a sostegno di iniziative di carattere culturale e sociale.

Come cambia il vostro lavoro con l’accelerazione delle procedure digitali?

Siamo banca al 100% umana e al 100% digitale. Significa che continuiamo a investire sul digitale, modalità che a Parma non è solo prerogativa delle nuove generazioni ma anche del cliente tradizionale. Basti pensare che i clienti parmigiani sono quelli che hanno risposto meglio, in assoluto, al lancio della nuova App CA Italia, con un utilizzo superiore al 30% rispetto alle altre aree. Continuiamo a tenere il passo con la tecnologia, ma al tempo stesso non facciamo mancare la relazione diretta ai clienti che richiedono la presenza fisica. Nel Parmense abbiamo investito anche sul modello di “Agenzia Per Te”, dove i clienti possono eseguire ogni tipo di operazione in autonomia. Il nostro è un modello di servizio omnicanale a cui si aggiunge un altro tassello: la banca telefonica, che attualmente impegna quasi 200 colleghi.

Quanto sarà importante il capitale umano nella banca del futuro?

Nel nostro piano a medio termine abbiamo investito su tre fronti: sostenibilità, cliente e capitale umano. Quest’anno abbiamo accelerato sulla formazione a distanza, abbiamo imparato dalla criticità e ci siamo adattati, aumentando le ore di aggiornamento formativo per ciascun dipendente. Quando finirà la pandemia non butteremo ciò che abbiamo realizzato in questi mesi. Per valorizzare il capitale umano occorre formare le persone, dare loro un livello di lavoro equilibrato che tenga conto delle esigenze di tutti. Occorre mettere i dipendenti nelle condizioni di vivere al meglio: il Green Life è un esempio. È il nostro headquarter, e lo abbiamo costruito a Parma: evoluto, innovativo, sostenibile. Il Gruppo ha le radici in questo territorio e quindi l’investimento nel capitale umano è ben correlato ad esso.

Spesso gli investimenti sono intangibili…

La nostra è una storia di crescita costante, di scelte coraggiose, di investimenti che magari non sono roboanti in termini di comunicazione, ma se si guarda il percorso fatto, la coerenza e la costanza, i risultati diventano tangibili. Faccio un esempio su tutti: il nostro legame indissolubile con la Fondazione Cariparma, nostro azionista e partner storico, che è un bene comune: assieme abbiamo contribuito a tantissimi progetti, dall’arte (Festival Verdi, Fondazione Magnani Rocca, recupero conservativo di San Francesco del Prato) al culturale, al sociale, con la creazione del nostro portale CrowdForLife, che dal suo lancio avvenuto un anno fa con un progetto per Parma (la Bula) ha raccolto più di 130mila euro di fondi per progetti che riguardano il territorio, all’emergenza covid, al sistema economico. Ricordo solo che in due anni (2018 e 2019) la Fondazione ha erogato sul territorio oltre 35 milioni: è la dimostrazione di come, insieme, si possa essere concreti.