Le Piccole Figlie se ne vanno

LUCA MOLINARI

Le suore Piccole Figlie lasciano Misurina dopo settant’anni. Le ragioni del doloroso addio – previsto per fine anno - sono molteplici, prima fra tutte il calo di vocazioni che da tempo segna la congregazione, così come la Chiesa italiana nel suo complesso.

Attualmente le religiose presenti all’istituto Pio XII sono due: suor Vincenzina Freddi (originaria di Reggio Emilia) e suor Bruna Dalcol (veneta), ma nel corso degli anni numerose suore hanno partecipato alla vita della struttura di Misurina, ricoprendo svariati incarichi. Le Piccole Figlie sono arrivate quattro anni dopo l’acquisto dell’ex Grand Hotel Savoy da parte di padre Paolino Beltrame Quattrocchi (Pontificia opera assistenza).

Quella che inizialmente era nata come colonia estiva è stata poi trasformata in un rinomato centro per la cura dell’asma infantile che, dopo un 2019 molto difficile, in questo 2020 ha visto una ripresa di interesse nei confronti della propria attività.

Suor Vincenzina Freddi è arrivata a Misurina nel 2008 mentre suor Bruna Dalcol è stata al Pio XII in più periodi. «Sono stati dodici anni meravigliosi – commenta suor Vincenzina –. Ho incontrato tantissimi bambini e famiglie che a Misurina hanno ritrovato il sorriso, ma soprattutto la salute. L’asma non è una malattia di poco conto, ma qui i nostri giovani ospiti sono protetti dalle cure dei medici e possono respirare un’aria pulita, che gli consente di vivere una vita normale».

Misurina inoltre, con la sua bellezza mozzafiato, offre numerose passeggiate e attività per i bambini e le famiglie ospitate all’istituto Pio XII.

«La cosa che più ci dispiace lasciare sono i bambini – sottolineano le religiose –. In questi anni abbiamo dedicato tutte le nostre forze a loro. In passato era presente una suora per ogni settore della casa (educazione, guardaroba, accoglienza), ora la normativa è molto esigente e ci limitiamo ad accogliere le persone, a far vedere la casa, a illustrare i percorsi che le famiglie possono effettuare con i bambini. Siamo un punto di riferimento quando qualcuno ha bisogno di qualcosa. Il personale è presente nelle ore di ufficio, mentre noi siamo qui giorno e notte».

Le suore lasceranno Misurina entro la fine del 2020. «Non sappiamo ancora dove andremo, ma siamo a disposizione della congregazione – dichiarano –. Ci dispiace lasciare l’istituto dopo tanti anni».

«Abbiamo paura di andare all’inferno perché siamo già in paradiso – aggiunge scherzosamente suor Vincenzina –. I bambini sono la parte più bella del servizio e ci mancheranno davvero tanto».

Numerosi gli aneddoti raccontanti dalle religiose. «Il ricordo che più mi commuove – racconta suor Vincenzina – è quello legato a un bambino che era arrivato a Misurina dopo aver girato inutilmente tanti ospedali. La sua asma era molto grave, ma i medici non riuscivano a curarla adeguatamente. Sua madre ha affidato il figlioletto alla Madonna e i nostri medici hanno capito che il bimbo non andava curato nel modo classico, ma più in profondità. Dopo una settimana ho visto il bimbo in sala mensa che sorrideva felice e mi sono commossa. L’ho rivisto successivamente per dei controlli, ma era in piena salute».

Toccanti anche le parole scritte dal vescovo Enrico Solmi a suor Bruna nella lettera inviatale dopo un pellegrinaggio a Lourdes: «Se l’acqua di Lourdes è un “concentrato d’amore”, l’aria salubre di Misurina è un “estratto di Paradiso” che unita alla contemplazione delle dolomiti fa respirare attimi d’eterno». Parole riprese dall’indimenticato don Domenico Magri durante la sua visita alle suore nel 2015. In occasione del 50° anniversario della loro professione religiosa, il sacerdote aveva concluso: «Possiamo dire che a Misurina il soffio di Dio è una carezza per i bambini ammalati».