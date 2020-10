Linea Fidenza Cremona: «Istituire un tavolo di confronto cn Regione e Rfi»

PAOLO PANNI

BUSSETO - I disagi che, da tempo, riguardano la linea ferroviaria Fidenza-Cremona, interessando soprattutto molti studenti e le relative famiglie sono stati al centro di un incontro convocato dal sindaco di Busseto Giancarlo Contini e dall’assessore Elisa Guareschi. Presenti anche il vicesindaco Gianarturo Leoni e Donatella Saiani dell’Ufficio tecnico; il sindaco di Fidenza Andrea Massari con il vicesindaco Davide Malvisi; la dirigente del Comune di Cremona Mara Pesaro; i sindaci Romano Freddi di Villanova sull’Arda e Luca Quintavalla di Castelvetro.

Per Rfi è intervenuto l’ingegner Ernesto Vizza, mentre per la Regione Emilia Romagna i dirigenti Alessandro Meggiato e Cesare Sgarzi. Gli assessori bussetani Leoni e Guareschi, lamentando i frequenti ritardi dei treni (con disagi per studenti e pendolari) hanno chiesto un miglioramento del servizio, sottolineando anche che la problematica del sovraffollamento di studenti ogni qualvolta si utilizzano bus sostitutivi specie «In epoca Covid non è una situazione accettabile».

Anche il sindaco di Fidenza Massari ha rimarcato i disagi che pesano sui cittadini dicendo che «non si può parlare di qualità di un servizio, quando ci sono continui ritardi nelle corse. Sono disagi regolari, che si ripetono da anni e a cui chiediamo una soluzione chiara. A ciò si aggiunge anche il problema dei passaggi a livello, per i quali ci avevano promesso un aggiornamento di sicurezza che ne prevedesse un uso intelligente, di cui ancora non abbiamo risposte».

Aspetti, questi, lamentati anche dai sindaci piacentini che, a loro volta, hanno chiesto un miglioramento generale del servizio. Regione Emilia Romagna e Rete Ferroviaria Italiana hanno preso atto delle lamentele e dei disagi segnalati dagli amministratori e l’ingegner Vizza di Rfi ha sottolineto, comunque, un miglioramento della puntualità dei treni sulla linea in questi mesi.

«Nel 2018 – ha spiegato - la puntualità media era del 64%, ad oggi parliamo dell’88%: un dato che non è ancora sufficiente e che sicuramente va migliorato per arrivare a performance ottime che si attestano sul 95%. Continueremo a lavorare sulla tratta per concludere i lavori che, anche a causa del Covid, sono rimasti bloccati: il termine previsto è per il primo semestre del 2021».

Ha inoltre fatto sapere che i recenti disagi sono stati dovuti a lavori di miglioramento eseguiti dopo che si sono verificati alcuni guasti ricordando anche che, sulla Fidenza – Cremona, nell’ultimo anno Rfi ha investito sei milioni di euro risolvendo molte criticità.

Infine, Alessandro Meggiato, dirigente regionale, ha parlato della volontà di avviare un’azione di integrazione e di riordino della linea, con un implemento dei treni e degli orari (ad oggi sono 18) da completare entro il prossimo giugno invitando comunque a segnalare eventuali nuove problematiche.

Al termine, l’assessore Guareschi ha richiamato la Regione ad una presa di responsabilità del problema ed ha proposto di istituire un tavolo di confronto e di monitoraggio della situazione. Il prossimo incontro è previsto per gennaio 2021.