I biancorossi in campo per lo storico capitano Lepori

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO I biancorossi della Fontanellatese giocheranno oggi nel ricordo di Bruno Lepori, storico capitano e bandiera della squadra tra gli anni ‘70 e ‘80, morto la settimana scorsa a 74 anni.

Postino nella vita e calciatore per passione, Lepori era arrivato a Fontanellato nell’estate del 1975 e fu la grande scommessa dell’allora patron Franco Gambazza. «Franco aveva visto lungo e lo aveva voluto in squadra, promossa in prima categoria, nonostante in quell’anno Lepori si fosse rotto una gamba e ancora non si sapeva se avrebbe potuto tornare a giocare», ricorda Orazio Demaldè, storico dirigente della società.

Acquistato il cartellino dal Felino per un prezzo simbolico, Gambazza punta su di lui, e Lepori lo ripagherà facendo divertire il pubblico di casa e regalando grandi soddisfazioni.

«La scommessa è stata vinta - spiega Demaldè -, e il recupero dall’infortunio è stato anche più veloce del previsto, tanto che Bruno è entrato in campo fin dalla prima partita di campionato. Da subito si è dimostrato un trascinatore e un uomo capace di fare gruppo, tanto che ben presto è stato nominato capitano. E la fascia la manterrà fino all’ultima partita giocata con la maglia della Fontanellatese: arrivato qua grazie a un’intuizione fortunata, ha collezionato 222 presenze e 29 gol in otto campionati nonostante il ruolo da difensore».

Le cronache sportive di allora ne vantano i risultati e le performance, i compagni di squadra ne ricordano invece le doti umane. «Era una grande persona, in campo e fuori: non era solo un bravo giocatore, era anche un campione di correttezza e lealtà e, con il suo stile, ha segnato un’epoca», aggiunge Demaldè.

Un ricordo che resta indelebile nonostante il passare degli anni e che oggi diventa anche l’omaggio di tutti coloro che hanno vestito e che vestono ancora la divisa biancorossa.