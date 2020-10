«In classe dopo le 9? Così creiamo la movida mattutina»

MONICA TIEZZI

«Ingresso in classe alle 9? E i pendolari che arrivano in città in bus alle 8 cosa faranno per un'ora, la movida mattutina?».

Non nasconde il disappunto Aluisi Tosolini, preside del liceo Bertolucci, per le misure imposte dal nuovo Dpcm per contrastare l'epidemia: ingresso «non prima delle 9» nelle scuole superiori e didattica digitale «almeno al 75%». Insomma, in classe si resterà, se va bene, solo al 25% dell'orario.

«La scuola rappresenta un presidio in questa epidemia, tiene i ragazzi in classe invece che fuori. L'ingresso alle 9 ha senso in una grande città, con metropolitana e tanti mezzi pubblici, non in provincia - continua Tosolini - Quanto alla didattica a distanza al 75%, non si può certo organizzare in poche ore».

Oltre ai problemi organizzativi, fanno notare i presidi, ci sono anche passaggi tecnici da capire meglio. Il Dpcm rimanda infatti l'applicazione delle misure alle «comunicazioni al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche o di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali».

Per oggi quindi tutto procederà come di consueto (una comunicazione in tal senso è stata fatta alle famiglie) in attesa delle decisioni della giunta regionale, chiarisce anche Guido Campanini, dirigente scolastico del liceo classico Romagnosi e dell'istituto Bodoni.

Pur premettendo che «in una situazione delicata come questa il funzionario pubblico non deve discutere le decisioni delle autorità» e che «non avrebbe senso che le scuole procedessero autonomamente», Campanini giudica poco coerente la scelta dell'ingresso dopo le 9. «Proprio venerdì avevamo ricevuto da Tep la comunicazione del potenziamento dei mezzi urbani ed extraurbani. In realtà per l'ingresso e l'uscita da scuola noi siamo legati agli orari dei mezzi pubblici: se apro la scuola alle 10 e i ragazzi sono in città già dalle 7,30, rischiamo di creare affollamenti nei bar e per strada», dice Campanini.

La pensa così anche Giovanni Brunazzi, dirigente del liceo Ulivi, che fa notare come «non sarà secondario quello che decideranno le Regioni e soprattutto le aziende di trasporti, se l'orario delle lezioni sarà posticipato. In ogni caso - continua Brunazzi - ci adegueremo alle disposizioni nazionali e faremo del nostro meglio per garantire il diritto allo studio e la salvaguardia della salute».

«Da direttrice di un istituto tecnico, sono preoccupata per la didattica a distanza - dice Elisabetta Botti, preside dell'Itis Da Vinci - I laboratori sono importanti, soprattutto nel triennio, vedremo se riusciremo a preservarli almeno al 25%. E' un peccato che l'anno scolastico prenda questa piega, avevamo lavorato questa estate per tornare in classe. La scuola teneva bene: su 1.800 studenti, ho solo due classi sottoposte a tampone, e in una sono tutti risultati negativi. L'emergenza è più legata ai trasporti e all'Ausl».

«La didattica a distanza è impegnativa per ragazzi e docenti ma credo che abbiamo imparato molto dall'esperienza del lockdown. Siamo più strutturati per quanto riguarda i dispositivi. Temo che in questo frangente non si possa fare diversamente» dice Giorgio Piva, dirigente dell'istituto Rondani.

«Mi dispiace che, con tutti i soldi e le energie spesi per organizzare la didattica in presenza nonostante il Covid, vada a finire così. Non vengono difese le scelte fatte solo pochi mesi fa - dice Roberto Pettenati, dirigente del liceo Toschi - Al Toschi la didattica era già mista: due terzi dei ragazzi a scuola e un terzo a casa, a rotazione. Ora la proporzione andrà rovesciata. Francamente avrei preferito il 75% delle lezioni in presenza e solo il 25% da casa. Ci vorranno giorni per riorganizzare l'orario». Preoccupazione condivisa anche da Botti, che non prevede di riuscire ad iniziare con le lezioni online prima di mercoledì o giovedì.