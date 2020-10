Dallara accoglie la Mille Miglia: «Un omaggio alla storia dell'auto»

ANDREA VIOLI

Un omaggio alle vetture che hanno fatto la Storia dell’automobilismo e della creatività del settore, soprattutto in Italia. Così Giampaolo Dallara, fondatore e presidente di Dallara Group, definisce la prima, storica tappa della Mille Miglia negli spazi dell’azienda a Varano Melegari.

«Il clima è bello oggi (ieri mattina, ndr) e si possono ammirare vetture esteticamente incredibili, che rappresentano la Storia dell’automobile - spiega l’ingegnere mentre, alla Dallara Academy, osserva alcune delle vetture della Mille Miglia arrivate da Parma, assieme al suo staff -. È un omaggio al passato, all’Automobile del secolo scorso, protagonista di un grande cambiamento. Queste auto sono belle. Sono il ritratto della creatività che aveva il mondo dell’automobile, in particolare quello italiano».

Una creatività che forse oggi è calata rispetto alle epoche passate? «La creatività c’è ancora ma l’Automobile ha altre priorità. Ha l’incarico di essere portabandiera delle evoluzioni verso un ambiente più pulito: vetture meno inquinanti e più sicure. Oggi però è doveroso un omaggio alla Mille Miglia».

Nella seconda giornata delle auto storiche nel Parmense, la tappa alla Dallara e all’autodromo rappresenta una novità assoluta. C'è anche qualche evento collaterale ma tutto è reso più difficile dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

«La prima volta della Mille Miglia a Varano? È una cosa simpatica - commenta Giampaolo Dallara -. Avrei voluto una partecipazione più completa ma per adesso accontentiamoci, stando attendi a tenere le mascherine e a stare distanziati. Peccato che non possa esserci l’entusiasmo che avrebbe meritato ma adesso le priorità sono altre. Ma lo rifaremo in futuro».