Due minorenni denunciati. Uno aveva un coltello

Quando i carabinieri nella caserma di via Garibaldi gli hanno chiesto come mai portasse in tasca un coltello, quel ragazzo, come se stesse svelando una ovvietà, ha replicato: «Mi serve per difendermi».

Difendersi da cosa non è dato sapere. Soprattutto perché, visto il suo comportamento e la foga con cui si è scagliato contro i carabinieri che gli avevano solo intimato di indossare la mascherina, è più probabile che siano gli altri a doversi proteggere da lui.

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio: sarebbero queste le accuse per le quali sono stati denunciati due dei giovani che sabato pomeriggio hanno aggredito i militari impegnati nei controlli all'ombra della Pilotta. I due, entrambi minorenni, sono stati fermati insieme ad altri tre ragazzi, un maggiorenne e due minorenni, nelle concitate fasi seguenti l'aggressione di quel gruppo di ragazzini che da un eccesso di allegria chiassosa sono ben presto passati alle botte e al lancio di bottiglie.

Grazie all'analisi delle immagini riprese dalle telecamere, quanto è accaduto l'altro giorno è stato ricostruito con più chiarezza. E se a carico degli ultimi tre non sono emerse accuse, per i primi due è risultato chiaro quanto accaduto. E le loro responsabilità.

Uno dei due, infatti, ha più volte rifiutato di indossare la mascherina e quando è stato avvicinato dai militari in servizio si è prima divincolato spintonando. Poi ha cercato di fuggire spalleggiato dall'amico che ha versato della birra addosso ai militari per poi lanciare loro addosso la bottiglia di vetro.

A quel punto, in supporto dei due carabinieri, sono intervenuti anche due agenti in borghese della polizia locale che hanno cercato, a loro volta, di fermare il giovane rimediando spintoni, sputi e minacce. «E solo grazie alla loro grande freddezza e professionalità nessuno si è fatto male», sottolinea il comandante della polizia locale, Roberto Riva Cambrino.

Solo quando sono arrivati i rinforzi, sotto forma di diverse auto dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale, è stato possibile riportare la calma e trasferire i cinque fermati in caserma dove è stata sentita la loro versione. Messa poi a confronto con quanto registrato dalle telecamere.

Durante il periodo trascorso in caserma i giovani sono stati anche, ovviamente, perquisiti e nella tasca di uno dei due denunciati è spuntato anche quel coltellino. Stranamente diventato uno strumento di autotutela.

Per fortuna, come già emerso subito dopo la zuffa, nessuno degli uomini delle forze dell'ordine ha riportato ferite nonostante il gran numero di ragazzi che hanno circondato i militari spalleggiando i loro amici, come peraltro si nota in alcuni video che hanno subito iniziato a circolare.

E a proposito di video, un nuovo filmato è stato registrato giusto qualche ora dopo, nello stesso posto: qui si vede un secondo numeroso gruppo di giovani che inizia una incomprensibile schermaglia che ben presto si trasforma in una confusa rissa con scambio di pugni per una specie di sfida tutti contro tutti. Per fortuna che anche in questo secondo episodio nessuno è arrivato a tirar fuori la lama. Ovviamente solo per difendersi.

Luca Pelagatti