Eliminati, ma popolari grazie a X-Factor

PIETRO RAZZINI

Non è la fine ma solo l’inizio. Gli amanti di X Factor, in onda su Sky Uno il giovedì sera, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare gli Yellow Monday, gruppo parmigiano che è arrivato a un passo dalla fase conclusiva dello spettacolo, i tanto desiderati “live”. Ma il riscontro di pubblico e fans che hanno letteralmente preso d’assalto i loro social, hanno ridato in pochi giorni energia, idee e voglia di fare musica ad Andrei Ene (voce), Agustin Davrieux (chitarra), Sara Sclafani (basso) e Moreno Sessa (batteria): «La reazione della gente è stata incredibile, proprio non ce l’aspettavamo», racconta Agustin che poi continua: «Non lo nego: all’inizio abbiamo sofferto l’eliminazione. Poi qualcosa è cambiato: ci siamo guardati in faccia, abbiamo parlato, siamo stati in grado di condividere quelle che erano le emozioni di ognuno di noi. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo».

Un gruppo che si è trovato preso d’assalto da nuovi supporter?

«È stato improvviso. Nell’ultimo anno ci eravamo presi una pausa: ci siamo dedicati alla scrittura, abbiamo cambiato nome. In pratica nessuno ci conosceva. Ora tantissime persone ci scrivono e tutti ci fanno i complimenti. In realtà quasi tutti».

Qualcuno vi critica?

«Sì, ma solo per i capelli di Andrei (racconta ridendo- ndr). Un colore che è nato per errore ma, a mio parere, un’ulteriore arma che ha attirato l’attenzione su di noi».

Chi ha dimostrato attenzione nei vostri confronti è stato Manuel Agnelli, giudice di X Factor.

«Ce ne siamo accordi e siamo stati colpiti da ciò che ha detto su di noi. Quasi non ci volevamo credere. Infatti abbiamo ascoltato più e più volte la registrazione delle sue parole. È stato un altro elemento che ci ha permesso di superare il rammarico dell’eliminazione».

Eliminati sì. Ma avete ancora l’arma vincente: la vostra musica.

«E proprio per questo sono contento di dire che sta nascendo un nuovo genere nel nostro gruppo. Una musica che si allontana dal pop. Fino a questo momento, nella nostra testa, c’è sempre stata la volontà di piacere alla gente. Penso che ne abbiamo pagato le conseguenze a X Factor, presentandoci come gruppo pop».

Ora invece?

«Ora ci siamo fatti un esame di coscienza. Abbiamo deciso di sperimentare. Di osare. Ovviamente abbiamo paura perché non sappiamo l’effetto che farà. Ma siamo felici di avere intrapreso questa strada».

Quali progetti avete ora?

«È già nata una collaborazione con Cecilia, artista arrivata fino ai Bootcamp di X Factor come “under donna”. Abbiamo riarrangiato la canzone che lei ha portato alle audition, “Best Part”. Ci piacerebbe ripetere la stessa operazione anche con altri gruppi presenti allo show con cui abbiamo creato degli ottimi rapporti»”.

È questo, forse l’aspetto positivo della vostra esperienza a X Factor?

«Sicuramente è uno degli aspetti più positivi: riuscire a creare dei contatti è essenziale. Un esempio? Siamo usciti in una sorta di scontro diretto con i Manitoba. Ma i nostri gruppi si stimano. Ci siamo scritti dei messaggi e ci siamo confrontati dopo la nostra eliminazione. La competizione deve esserci. Ma la stima verso gli artisti va oltre lo show».