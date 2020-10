Gagliolo trascina, Karamoh non ha mira

SEPE 6

Un paio di buoni interventi su Gyasi nel primo tempo, poi incassa tre gol senza colpe. Nella ripresa sembrava Tex Willer tra le pallottole nemiche... Quest'anno rischia di venirgli il mal di schiena a forza di chinarsi a raccogliere palloni in fondo al sacco.

GRASSI 5,5

La prova da terzino è senza infamia e senza lode ma non si poteva certo pretendere di più, anzi, ha fatto bene Liverani a ringraziarlo pubblicamente per aver svolto un compito a cui non poteva essere preparato. Almeno ha messo minuti nelle gambe.

IACOPONI 5,5

Non è che commetta particolari errori ma quest'anno nelle sue prestazioni non c'è quel fuoco agonistico che lo ha sempre animato da quando è arrivato a Parma e che gli permetteva di cavarsela al meglio anche nelle difficoltà.

PEZZELLA 6

Un'altra prestazione discreta. In difesa alterna giocate efficaci a una certa sofferenza, specie contro Verde quando a centrocampo restano in due e non c'è filtro. In avanti si vede poco nonostante ci fosse bisogno.

HERNANI 5

Si sperava che almeno i suoi centimetri fossero una polizza sui palloni alti, ma è scaduta anche quella, mentre resta la sua lentezza, anche di pensiero, a zavorrarlo. Fatica a fare progressi.

BRUGMAN 5,5

È volenteroso nella regia, pur senza grandi illuminazioni, ma in fase di non possesso paga una certa leggerezza fisica. Chiude in ritardo su Agudelo. Da fermo innesca il primo gol con una bella parabola.

KARAMOH 4,5

8' st

Spiace affibbiargli un votaccio perché i suoi attacchi alla profondità hanno arricchito l'asfittica fase offensiva crociata vista nel primo tempo. Però se è un attaccante almeno un gol dei due che si è mangiato in situazione di svantaggio doveva segnarlo. La sua crescita deve passare per la cura dei dettagli, e segnare quando si può e si deve è un dettaglio non da poco.

CYPRIEN 5,5

8' st

Si vede che sa stare in campo e ha un bel piede, anche se la sua punizione ha fatto rimpiangere Alves. Come Brugman però è leggero in interdizione.

KURTIC 5

Unico acuto il colpo di testa poi corse a vuoto senza mai incidere nel match.

SOHM sv

34' st

Un bel filtrante per Karamoh e un'ammonizione allo scadere.

KUCKA 5,5

Pochi progressi nell'efficacia come trequartista, in quella posizione però viene a mancare molta della sua energia nel recupero dei palloni. Trasforma un rigore delicato.

CORNELIUS 5,5

Anche lui va ringraziato per aver giocato 90' nonostante venisse da un infortunio, ma s'è visto che non è al top. Nel finale però conquista il rigore e quindi mette una bella firma sul prezioso punto conquistato.

GERVINHO 5

Un paio di spunti e poco altro: ormai il Gervinho di questo terzo anno a Parma dopo che in due riprese è saltata la sua partenza per latri lidi sembra essere questo. Ed è difficile accontentarsi. Strano perché le sue mansioni nel passaggio da D'Aversa a Liverani non sono cambiate granché.

IL MIGLIORE

GAGLIOLO 6

S'è fatto uccellare da Chabot sul primo gol subito, se ne è mangiato un altro di testa. Nonostante questo è stato il migliore tra i crociati: oltre ad avere piazzato la zampata vincente per l'1-2, è quello che dà l'esempio su come vadano affrontate le partite. E' anche riuscito a fare alcune avanzate pur giocando da centrale.

ALLENATORE

LIVERANI 5,5

Il suo compito di rigenerare il gioco della squadra di D'Aversa in queste condizioni è proibitivo quindi qui non gli si imputa alcuna carenza su questo piano. Si sarà però accorto che la squadra è poco convinta, poco intensa. Gente come Kurtic, Iacoponi, Gervinho, appare svagata, poco determinata. La rosa sia pur numerosa ha limiti, specie a centrocampo. Lui sta centellinando il contributo dei nuovi acquisti sani affidandosi alla vecchia guardia: ieri è andata bene per un pelo, a Udine no. Il 4-2-3-1 è stato preso a pallonate dallo Spezia fino a 10' dalla fine quando un sussulto d'orgoglio, ma anche il superiore mestiere, hanno riequilibrato l'andamento della gara. Globalmente non sembra ancora entrato nella testa dei suoi giocatori.

L'ARBITRO

MARINI 5,5

Estrae subito due cartellini neppure obbligatori, quasi non fidandosi della propria capacità di gestire una partita molto fisica. Dopo non commette gravi errori ma gli sfugge un possibile penalty ai danni di Kucka verso il finire della gara. Quello che assegna a tempo scaduto è tanto limpido che neppure Terzi, autore del fallo, ha protestato.