Pizzarotti: «Più controlli, ma non chiudo piazza della Pace»

PIERLUIGI DALLAPINA

La città non verrà militarizzata e piazza della Pace non sarà chiusa al pubblico per colpa di cinque balordi.

«No, non chiudo la piazza per un singolo episodio, anche se grave. Questo spazio, grazie alla riqualificazione, è tornato a vivere dopo anni di spaccio e di bivacchi», ci tiene a precisare il sindaco Federico Pizzarotti, dopo aver letto la cronaca e aver visto i filmati di un sabato pomeriggio ad alto tasso di maleducazione e aggressività in quello che dovrebbe essere il salotto buono della città.

«Intensificheremo la vigilanza, ma questo è il momento in cui ognuno deve dimostrare responsabilità e rispetto verso le regole alla base del vivere civile», aggiunge il prefetto Antonio Lucio Garufi che, di fronte all'ennesima stretta del Governo in ottica anti-Covid, farebbe volentieri a meno di dover rincorrere bande di ragazzi scalmanati. Ragazzini protagonisti dell'aggressione a due carabinieri che hanno osato chiedere ad uno di loro di indossare la mascherina. Tanto è bastato ai militari per vedersi accerchiati, insultati, fatti bersaglio di sputi e pure di una bottigliata.

«Un episodio inaccettabile e senza alcuna scusante - rincara la dose Pizzarotti sulla sua pagina Facebook -. Le forze dell'ordine svolgono il loro lavoro per la sicurezza di tutti, anche di questi scalmanati senza arte né parte», scrive il sindaco su Facebook, prima di chiamare in causa i genitori di questi adolescenti. «Fossi uno dei genitori, e se fosse possibile, li farei parlare con quei medici e quegli infermieri che ogni giorno lottano per salvare le vite altrui. Su questi episodi ci vuole solo tanta fermezza e insegnare loro prima di tutto la parola rispetto».

Frasi che Pizzarotti ripete in tarda mattinata anche al telefono. «Quello che andrebbe fatto è parlare con le famiglie, chiedere ai genitori se sanno cosa combinano i figli quando sono in giro e soprattutto chi frequentano». Ma siamo certi che questi genitori abbiano voglia di rispondere a queste domande?

Nel frattempo c'è un problema di ordine pubblico da gestire e risolvere, perché non è normale che dei ragazzini si ribellino ai carabinieri impegnati a far rispettare le norme anticontagio. «Non ci aspettavamo una reazione del genere. Questo episodio dimostra che non basta il passaggio di una pattuglia. Per intervenire dove c'è assembramento dobbiamo organizzare controlli con un numero di agenti adeguato». Di chiudere la piazza però non se ne parla. «Il Dpcm permette di chiudere dalle 21, ma queste compagnie si assembrano molto prima e poi chiudere piazza della Pace non farebbe altro che spostare il problema in piazza Duomo o via Cavour. Non possiamo chiudere tutto il centro. Forse mancano i luoghi di ritrovo, anche se Parma è una delle città con il più alto numero di centri giovani».

Chissà cosa manca davvero a questi giovani. Di sicuro il rispetto di quelle regole che permettono alla società di non degenerare nel caos. «Parleremo di quanto accaduto in piazza della Pace nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di domani (oggi per chi legge, ndr) - anticipa il prefetto Garufi - e sicuramente implementeremo la cornice della vigilanza. Ma in questo periodo difficile, poiché inedito nella storia di ognuno di noi, è arrivato il momento di ribaltare il discorso e, invece di invocare più controlli, dimostrare senso di responsabilità. Basta con la logica della delega, tutti dimostrino di avere la testa sulle spalle e di rispettare quelle regole alla base del vivere civile». E pensare che durante il lockdown c'era qualche inguaribile ottimista convinto che saremmo stati tutti migliori.