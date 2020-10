Troppe risse nella notte, chiuso il bar

Troppi schiamazzi, troppa gente riunita. Troppi ubriachi. Troppe risse. Tutto nel cuore della notte. Perciò dopo varie segnalazioni arrivate dai residenti in zona che denunciavano i ripetuti assembramenti di persone che dopo avere alzato il gomito davano vita a risse a tarda ora nonché l'inosservanza delle regole anti Covid, il bar Dolce Vita (ex Blu Piramide) nel complesso commerciale di via Ferraris, a Coduro, è stato chiuso. E la chiusura durerà cinque giorni.

Mentre tutti gli altri bar e pub della città abbassavano le saracinesche all’ora prestabilita dal Dpcm, i titolari del bar di via Ferraris continuavano a servire i clienti anche dopo la mezzanotte. Col risultato che in tanti, in preda ai fumi dell’alcol, litigavano furiosamente, sino alle ore piccole.

Una situazione segnalata più volte, alla quale hanno messo fine i carabinieri, sanzionando i titolari con 400 euro di multa e imponendo loro di chiudere il locale dal 24 al 28 ottobre, come annuncia un cartello affisso sulla vetrata del bar.

Intanto sono scattate altre due denunce, un sequestro di oggetti atti ad offendere, di sostanze stupefacenti e di un bilancino di precisione. Questi i risultati che i Carabinieri della Compagnia di Fidenza, con i servizi mirati al contrasto dei reati predatori e al traffico di droga, hanno portato a conclusione. Un 18enne e un minorenne di 16 anni sono stati denunciati alle rispettive Procure: erano in possesso di un coltello della lunghezza di 21 centimetri e di un martello frangivetri. Inoltre i militari, all’interno del parco Saragat, hanno rinvenuto una busta di plastica contente 11 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un grinder. Il materiale, presumibilmente abbandonato all’arrivo dei militari, è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

r.c.