Lesignano, 11enne campione di quad

MARIA CHIARA PEZZANI

LESIGNANO 11 anni, una grande passione per i motori e una medaglia al collo che sancisce la sua vittoria. Diego Canetti nei giorni scorsi ha vinto il titolo di campione italiano di racing quad nella categoria pulcini. Una passione ereditata dai genitori Roberto e Silvia e cresciuta insieme a lui. A 2 anni il primo quad elettrico, poi crescendo aumenta il desiderio di continuare, di mettersi alla prova. E allora il papà nel campo di fianco a casa nelle colline di Lesignano gli prepara un circuito su cui si può allenare.

Tornato da scuola e finiti i compiti il suo circuito personale lo aspetta. «L’anno scorso è arrivato secondo – racconta il padre Roberto Canetti -. Quest’anno il campionato è stato più breve, invece di sei gare ne hanno fatte tre. L’ultima è stata combattuta fino alla fine, il quad non era al top, ma nonostante questo è riuscito a vincere su un circuito impegnativo, con tanti salti. Diego è molto contento della vittoria».

Una passione che è diventata uno sport di famiglia, capace di contagiare anche la sorellina di appena tre anni e mezzo pronta ad imitare il fratello. Tutti insieme infatti accompagnano Diego nelle varie gare in giro per l’Italia. Si parte il venerdì perché il sabato ci sono le prove libere, domenica mattina le qualifiche e poi gara 1 a cui segue nel pomeriggio gara 2. «È una passione impegnativa a livello economico e di tempo, ma Diego è portato, è bravo, ha una destrezza e delle capacità incredibili – spiega Canetti -. È molto giudizioso e questo lo contraddistingue, perché conosce i propri limiti, sa quando può osare e quando invece non esagerare. E ha un bellissimo carattere, perché comunque si concluda la gara lui è contento».

Archiviata la vittoria, ora una nuova sfida attende Diego, che il prossimo campionato affronterà il salto di categoria, gareggiando nella 250, che significa un nuovo mezzo con cui correre.

«Non vede l’ora che arrivi il nuovo quad per ricominciare ad allenarsi» conclude il padre.