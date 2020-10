«Biancospino», il "corto" parmigiano vola su Amazon Prime Usa e Uk

ISABELLA SPAGNOLI

Un prete, il suo perpetuo e Dio. Due personaggi reali e la presenza dell’Altissimo (che esprime i suoi pensieri attraverso i sottotitoli) sono i protagonisti dell’intenso e poetico cortometraggio, intitolato: «Biancospino» realizzato dal regista, attore e doppiatore parmigiano Paolo Rossini con la collaborazione del filmmaker Filippo Chiesa, nostro concittadino. Il corto che vede protagonisti due bravi attori parmigiani, Fabrizio Croci e Rocco Antonio Buccarello, è stato interamente girato a Valmozzola tra Pieve di Gusaliggio e Roncotasco. Ora, disponibile sullo store di Amazon Prime video negli Usa e in UK, promette di giungere a breve anche in Italia.

Spiega come è nato questo breve e potente “lavoro” colui che l’ha pensato, traducendolo in un film, Paolo Rossini, già presentatore Rai, regista di programmi per ragazzi su Rai YoYo, Rai Gulp e Rai Scuola, voce inconfondibile di spot di successo (fra i tanti Rio Mare, Parmigiano Reggiano). «Appena trasferitomi a Valmozzola mi sono imbattuto in una Pieve di paese che ho adorato dal primo istante e che ha risvegliato in me una storia che volevo raccontare da tempo. Un pretesto per parlare di temi delicati e attuali quali le unioni omosessuali attraverso gli occhi di un prete di campagna (Fabrizio Croci, noto attore di fiction nazionali) e il suo perpetuo Serafino (il talentuoso attore di teatro Antonio Buccarello) che si confronteranno su dubbi di fede legati ad un matrimonio “sui generis” che don Carlo dovrà celebrare tra sua sorella e un’altra donna - spiega il regista -. I richiami al cinema d’autore sono diversi, a partire dal nome del coprotagonista Serafino e dalla famosa scena in cui viene scritta una lettera d’aiuto al Pontefice (seppur per motivi diversi) del capolavoro di Luigi Magni “In nome del Papa Re” con Nino Manfredi».

Rossini parla, poi, dei suoi progetti futuri. «In concomitanza con la distribuzione su Amazon Prime del mio cortometraggio, sto preparando altri due docufilm. Una serie di interviste ai più grandi doppiatori e direttori del doppiaggio italiano e una docufiction a puntate sul mondo del fumetto italiano e giapponese con le interviste ai più bravi artisti del fumetto internazionale. Entrambi i progetti saranno distribuiti su Amazon Prime Usa e Uk e in un secondo momento in Italia».

Rossini annuncia poi un interessante progetto, che si inserisce in Parma 20-21 che lo vedrà all’opera, ancora una volta, con Filippo Chiesa, filmmaker parmigiano di successo (già direttore della fotografia di importanti spot internazionali per Samsung e Birra Corona). «Sono stato contattato da Antonella Albano – prima ballerina della Scala di Milano – per una collaborazione artistica e insieme a Filippo Chiesa abbiamo pensato di realizzare una sua performance di danza nei meravigliosi spazi del Teatro Farnese, della Galleria Nazionale e della Biblioteca Palatina» continua Rossini. Al video parteciperà anche Antonino Sutera, primo ballerino della Scala di Milano.

«Attraverso le mie immagini, la danza di Albano e Sutera e i versi declamati dalla voce di Paolo Rossini gireremo nei luoghi che ne hanno segnato la storia e hanno fatto conoscere Parma in tutto il mondo - spiega Chiesa che ama occuparsi di progetti legati all’arte – Dopo aver lavorato in Italia e in tutto il mondo è bello e gratificante tornare ad occuparsi di progetti che vedono protagonista la nostra città, Parma. Com’è accaduto anche con Biancospino, dove l’intera troupe era formata da bravi colleghi professionisti della nostra provincia».