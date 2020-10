Bosi: «Impianti aperti, lo sport non si ferma»

PIERLUIGI DALLAPINA

Il mondo sportivo non va in lockdown. A Parma saranno garantite le attività di interesse nazionale indicate dalle diverse federazioni. Certo, allenarsi ora sarà molto diverso rispetto a quando nessuno conosceva ancora il significato della parola coronavirus. Adesso bisogna rispettare i rigidi protocolli anticontagio che impongono il distanziamento fra gli atleti. Ma nonostante queste limitazioni, le palestre comunali resteranno aperte per consentire alle società di fare allenare gli atleti. «È molto meglio offrire ai ragazzi la possibilità di andare in palestra a fare sport, in un contesto sicuro e sotto il controllo degli adulti, piuttosto che chiudere tutto. Un lockdown in questo settore significherebbe buttare in strada tantissimi giovani e azzerare ogni possibilità di controllo delle misure anticontagio. Come se non bastasse, se un ragazzo si allontana dallo sport è molto difficile recuperarlo».

A parlare è Marco Bosi, vicesindaco con delega allo Sport, per anticipare la decisione di tenere aperte le palestre comunali in cui si allenano i tesserati delle diverse società sportive.

Per velocizzare i tempi, il vicesindaco parla di un atto dirigenziale, spedito dal settore Sport del Comune alle diverse società, che le autorizza ad organizzare gli allenamenti. «È chiaro che bisognerà adottare alcune precauzioni. Per questo abbiamo pensato di consentire l'uso degli spazi purché venga garantito il distanziamento fra gli atleti», sottolinea Bosi, precisando anche i termini esatti di questo distanziamento. Ad ogni atleta dovrà essere assegnato uno spazio di 25 metri quadrati. «È una distanza sufficiente per garantire sia la sicurezza che la possibilità alle squadre di allenarsi».

Quindi, se da una parte il Governo chiude, mettendo tutti sullo stesso piano, dall'altra il Comune cerca di salvare il diritto allo sport e quello alla salute. «In questa fase estremamente delicata, le società sportive possono essere d'aiuto nel gestire il tempo libero dei ragazzi, senza mai sottovalutare i rischi legati al contagio». Quindi, allenamenti sì, ma individuali.

A questo punto serve fare una precisazione: non tutti si potranno allenare, ma solo le attività di interesse nazionale, come stabilito nell'ultimo Dpcm. Per le Federazioni volley, scherma, ginnastica artistica e ritmica tutti i campionati sono di interesse nazionali, mentre la Federazione pallacanestro esclude da questo interesse le squadre impegnate nei campionati giovanili. Squadre che non potranno quindi allenarsi nelle palestre comunali. «Chi non svolge attività di interesse nazionale può allenarsi all'aperto, secondo il ministero dello Sport, ma non secondo il ministero dell'Interno. Questa confusione è vergognosa», specifica Bosi.

La decisione di tenere aperte le palestre, il vicesindaco l'ha comunicata anche al ministro dello Sport, ma nella lettera inviata ieri a Vincenzo Spadafora si parla anche di un altro tipo di palestre, quelle commerciali. «Le dico molto francamente che mi ha lasciato una grande amarezza sentire le sue recenti dichiarazioni - scrive Bosi -. Se è vero che le palestre controllate sono in regola (e dietro questo si sono molti investimenti) perché chiuderle? I lavoratori dello sport e del fitness (così come quelli dello spettacolo) devono avere la stessa dignità di tutti gli altri. Se è vero, come lei ha dichiarato, che le palestre sono luoghi sicuri rispetto ad altri contesti, perché non possono lavorare con le giuste limitazioni? Queste risposte ministro le dobbiamo ai nostri concittadini». Senza risposte, sostiene Bosi al telefono, è molto più difficile far accettare i divieti.

In modo altrettanto diretto, il vicesindaco critica quelle federazioni sportive che, pur di non fermare l'attività, hanno dichiarato che tutti i loro atleti e tutte le loro squadre svolgevano attività di interesse nazionale - le uniche che possono continuare campionati e allenamenti in base all'ultimo Dpcm - anche in quei casi dove i campionati non vanno oltre la dimensione provinciale. «L'ho trovato un atteggiamento irresponsabile, perché se c'è una norma adottata per limitare una grave situazione di diffusione del virus, non si può cercare ogni escamotage pur di aggirarla e andare avanti come se nulla fosse», dice al telefono, nella giornata in cui ha riunito federazioni e società - in modalità online - per fare il punto sul come ripartire ed evitare il tanto temuto lockdown. Gli allenamenti individuali sono comunque un ripiego. E Bosi lo ammette senza girarci attorno. «Dobbiamo avere il coraggio di dirci che quest'anno i campionati giovanili sono impraticabili». Chissà se anche le federazioni la pensano allo stesso modo.