Braiati: «Una catastrofe chiudere adesso la stagione»

MARCO BERNARDINI

«Gli allenamenti per sport di squadra potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento». È il governo, attraverso le Faq, a chiarire il dubbio sugli allenamenti nei campionati Dilettanti attualmente sospesi fino al prossimo 24 novembre.

Il secondo stop nel giro di pochi mesi, dopo quello in marzo, non coglie di sorpresa Paolo Braiati, presidente del Comitato regionale della Federcalcio, che assieme ai suoi collaboratori si era mostrato previdente riducendo il numero di squadre in ogni girone (14 in Eccellenza, Promozione e Prima) per gestire meglio un’eventuale interruzione in un’annata di transizione e ancora condizionata dall’emergenza Covid-19. «La decisione di cambiare i format dei campionati, allestendo gironi con un numero inferiore di squadre, è nata proprio per farci trovare pronti di fronte a una possibile seconda ondata di contagi».

Avete già ragionato sul piano B?

«Abbiamo previsto la possibilità di fermarci anche fino ad un paio di mesi. Ripartendo in gennaio, con qualche turno infrasettimanale, riusciremmo comunque a concludere i campionati entro il 30 giugno.

Una nuova chiusura anticipata della stagione?

«Non ci voglio nemmeno pensare. Per il calcio dilettantistico sarebbe una catastrofe».

Tornando indietro rifarebbe le stesse scelte?

«Come dicevo, le nostre previsioni si sono fin qui rivelate corrette. È stato giusto iniziare l’attività, nel rispetto dei protocolli vigenti, perché le tre giornate fin qui disputate ci hanno permesso di testare la situazione e di imparare a muoverci su un terreno che non conoscevamo. La tutela dei nostri club rimane la priorità. Per questo stiamo collaborando con la Regione, al fine di verificare i dati e le statistiche sui contagi emersi nel nostro mondo e riprogrammare la ripresa dei campionati quando la situazione della pandemia migliorerà».

Non teme che i campionati siano già falsati dai tanti rinvii in queste prime giornate?

«In Eccellenza sono state rinviate circa il 70% delle partite dello scorso weekend ma in Promozione, in Prima Categoria e nella Juniores Regionale la media scende ad un terzo e si abbassa ancora di più tra gli Elite. Non tutto è andato per il verso sperato, ci fidiamo delle società che, a loro volta, ci devono dimostrare che la fiducia è ben riposta. Faremo controlli per capire se tutti abbiano seguito l’iter indicato, sapendo che ci sono già state due segnalazioni alla Procura Federale. Invito tutte le società alla massima responsabilità: la salute è prioritaria».

Come pensate di aiutare le società in crisi?

«Stiamo facendo tutto il possibile da qualche mese a questa parte. Abbiamo concesso una rateizzazione delle iscrizioni in quattro soluzioni ed elargito contributi per sostenere l’attività ma chiederemo anche alla Lega Nazionale Dilettanti un sostegno economico concreto che possa consentire ai club di superare questo momento di difficoltà. Il Comitato resta aperto grazie agli introiti delle quote derivanti dalle società e dovremo analizzare quali strade intraprendere per venire incontro a tutte le esigenze».

Quale messaggio si sente di mandare all’ambiente?

«Abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per il bene delle società. La mia promessa è che ora, nel periodo più complicato, nessuna sarà lasciata indietro».