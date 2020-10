Collecchio, l'ortolano storico va in pensione

Va in pensione Alessandro Levati, storico ortolano del paese e, dal 2008, direttore e gestore di un noto supermercato del centro storico di Collecchio. Era ancora un bambino quando la madre Maria con i Fratelli Valerio e Leonardo fondò il negozio di orto frutta in via Matteotti, che, poi, divenne, ampliandosi, la famosa ortofrutta Levati di piazza Repubblica, dove Sandro ha lavorato per quarant’anni, per dedicarsi poi, con il fratello Valerio alla gestione e direzione del supermercato.

La famiglia Levati è conosciutissima. Sandro ha portato avanti una tradizione di famiglia: il padre Giovanni, scomparso a 59 anni nel 1975, infatti, aveva cominciato prima della guerra a fare l’ortolano ambulante a Madregolo e nella zona sud di Parma. Sandro si è contraddistinto per fair play, tanta passione e impegno e per il suo lavoro. Socievole, intraprendente, fin da bambino ha legato con i ragazzi di piazza Repubblica ed è diventato un beniamino del paese.

E’ stato testimone e protagonista dei grandi cambiamenti che hanno segnato Collecchio che, in pochi decenni, si è trasformato da piccolo centro agricolo a importante realtà industriale. Gli amarcord vanno a quando la famiglia Levati gestiva, negli anni Settanta del Novecento, in estate, il banco delle angurie, in viale Libertà. Sorridente, socievole, simpatico Sandro ha instaurato un rapporto speciale con la clientela. Tanta professionalità, la sua, mai disgiunta dall’umanità: nel periodo della precedente emergenza covid, durante il lockdown, lui stesso ha consegnato, di persona, la spesa a tanti collecchiesi. Podista, è stato uno dei promotori della Marciaverde, sempre in ambito sportivo ha sostenuto, come sponsor, il Baseball Collecchio e collabora da anni nella campagna tesseramento con l’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala e Felino. E’ arrivato, per lui, il momento di godersi la pensione e dedicarsi alla famiglia. La figlia Federica continua la tradizione: lavora nel reparto frutta del supermercato; l’altra, Aurora, è impegnata nel terziario. In lui un po’ di nostalgia: gli mancheranno il contatto con i clienti e la sua comunità.

G.C.Z.