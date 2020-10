Confcommercio: «Con le restrizioni a rischio migliaia di attività e posti di lavoro»

Confcommercio critica le chiusure per i pubblici esercizi imposte dall'ultimo Dpcm e lancia l'allarme: è a rischio la tenuta stessa di numerose imprese. A Parma, circa 2.800 attività e 10mila posti di lavoro.

Il presidente nazionale Carlo Sangalli ha incontrato il premier Conte, sottolineando che, a giudizio di Confcommercio, l’ultimo decreto produrrà altri danni alle imprese per circa 17,5 miliardi tra consumi e Pil. Inoltre è necessario affrontare l’emergenza sanitaria, ma la risposta non può essere solo «più chiusure». «Le restrizioni - dice l'associazione dei commercianti - rischiano di causare un’ulteriore perdita di consumi e di Pil concentrata negli ambiti di ristorazione e turismo, della convivialità e ricreazione in generale, dei trasporti e della cura della persona, portando a una riduzione dei consumi nel 2020 ad oltre 133 miliardi di euro rispetto al 2019 (- 12,2% in termini reali). La caduta della spesa negli alberghi supererebbe il 55% e quella nella ristorazione si avvicinerebbe al 50%».

Confcommercio, dopo aver calcolato gli effetti del nuovo Dpcm, sottolinea che siamo di fronte a uno scenario drammatico nel quale questa seconda fase di «lockdown parziali» produrrà ulteriori, gravissimi danni con il rischio di una caduta del Pil per l’anno in corso superiore al 10%, la cessazione dell’attività di decine di migliaia di imprese e la cancellazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro. «Dunque, per il nostro Paese, che registra già segnali di crescente tensione sociale, si conferma l’insostenibilità economica e sociale delle nuove restrizioni all’esercizio di tante attività che, peraltro, hanno già adottato tutti i necessari e concordati protocolli di sicurezza e in cui non sembrerebbero manifestarsi particolari criticità».

Confcommercio chiede quindi «più programmazione e più coordinamento per risolvere la crisi del circuito dei tamponi, dei tracciamenti, dei controlli ed i nodi dei trasporti locali e della scuola. Ma soprattutto, occorre che i danni subiti dalle imprese siano ristorati adeguatamente e tempestivamente con indennizzi a fondo perduto, credito d’imposta per le locazioni commerciali e gli affitti d’azienda, moratorie fiscali - a partire dall’esenzione Imu anche per la ristorazione - e creditizie, risorse per le garanzie finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, continuità degli ammortizzatori sociali insieme alla necessità della loro riforma e di una nuova stagione di vere politiche attive per il lavoro».

«Anche a livello locale le ripercussioni sono gravissime e insopportabili per le imprese - aggiunge Vittorio Dall’Aglio, presidente di Ascom Confcommercio Parma -. Secondo l’indagine realizzata in collaborazione con Format Research a Parma e provincia sono a rischio 10mila occupati del terziario, 2.800 imprese potrebbero chiudere senza più riaprire ed entro il 2020 potrebbero andare in fumo 700 milioni di valore aggiunto nel solo terziario. È dunque fondamentale, al fine di individuare le misure necessarie a tenere insieme salute pubblica e ripresa economica, confrontarsi per tempo e con continuità con il contributo di tutte le forze politiche e sociali. In quest’ottica continueremo a lavorare a fianco delle imprese per trovare soluzioni concrete e poter riuscire a dare speranza e prospettiva a famiglie, imprese e lavoratori».

r.c.