Dall'Aglio: «Che frustrazione... avremmo dovuto debuttare sabato»

CLAUDIA OLIMPIA ROSSI

La chiusura dei teatri, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha cambiato anche questa intervista, che aveva il sapore della rinascita. «In teatro non si muore…», la nuova produzione di Fondazione Teatro Due prevista in prima nazionale il 31 ottobre negli epici spazi di viale Basetti, deve attendere.

Gigi Dall’Aglio, che ne è autore, regista e interprete, sul palco con altri dodici attori, tra cui l’Ensemble di Teatro Due, ne aveva raccontato la valenza metaforica. Una riflessione sulla crisi, da cui ripartire, alle radici del teatro, da Shakespeare alla commedia all’italiana, per riscoprirne con leggerezza ed ironia la dimensione rituale primigenia. «Perché davvero - aveva detto Dall’Aglio pochi giorni fa - il teatro questa promessa la mantiene: Antigone è viva, Amleto è vivo».

Raggiunto ieri dopo la prova luci, Gigi Dall’Aglio è un fiume in piena. «Scusi la mia invettiva, ma io - esordisce - sono tra quelli che protestano per la situazione creata dal Dpcm di domenica. Se abbiamo già ridotto il pubblico alla metà, chiedeteci di ridurlo ancora, o che le prove vengano fatte con un ombrello in testa oltre il quale nessuno possa avvicinarsi. Non di stare a casa. Abbiamo lavorato due mesi seguendo i protocolli. Non solo: poiché ognuno di noi tiene allo spettacolo, fuori dal teatro, dopo le otto ore di presenza in palcoscenico, abbiamo cercato di ridurre al massimo i rapporti con le persone. Abbiamo protetto, avuto a cuore, il nostro lavoro: nella scelta del repertorio, nell’invitare il pubblico a riflettere sulle cose che succedono, nelle attenzioni organizzative. Invece siamo fuori gioco. Chi cambia le carte in tavola deve dichiararlo».

Il teatro è stato trattato come qualcosa di superfluo?

«Ma peggio! Come qualcosa di capriccioso. Le assicuro che provare un mese con le mascherine addosso non è una condizione banale. Lo abbiamo fatto sviluppando un pensiero, a nostro avviso, di un certo peso. Se le regole sono sbagliate vanno cambiate. Il pubblico dev’essere tracciato? C’è stato tempo per formulare le modalità. Io perdo molta fiducia anche in chi ha stabilito i parametri».

Come reagirete?

«Dal momento che le prove sono ammesse, continuiamo a farle fino a quando lo spettacolo avrebbe dovuto debuttare. Poi faremo delle riprese video, ma non vogliamo che si confonda il teatro con lo streaming. Il Ministro Franceschini continua a parlare delle due cose come fossero la medesima. Non è così! Se non ha la competenza per affrontare questi temi, si rivolga a chi la possiede».

Che atteggiamento c’è nella compagnia?

«Di grande amore per il lavoro che abbiamo svolto. Nella volontà di finirlo. Il mio sfogo non intacca il rispetto per le autorità che danno le disposizioni. Ci hanno detto di chiudere? Chiuderemo, concluso il lavoro, mandando in streaming qualcosa sui contenuti dello spettacolo, fino a quando si aprirà una finestra plausibile per debuttare. Nei nostri parametri rientra soprattutto la cura nei confronti del pubblico, il centro di tutto il nostro lavoro».

Se «In teatro non si muore…», lontani dal teatro…?

«Senza il teatro le persone sopravvivono. Mangiano, divorano pure libri ma il teatro crea momenti di incontro su sensibilità comuni, condivise, criticamente affrontate, anche per il luogo in cui questo viene fatto. Non di solo pane vive l’uomo».