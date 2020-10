La rivincita dei supermercati di Parma

PATRIZIA GINEPRI

La fotografia è recente (luglio 2020) e riguarda i prezzi nella grande distribuzione nella nostra provincia. La ricerca promossa da Federconsumatori Parma in collaborazione con la Camera di Commercio di Parma indaga su un campione di undici supermercati e quattro ipermercati. Partiamo da un dato generale: la rete della gdo in provincia di Parma è costituita complessivamente da 170 punti strutturati, su una superficie di oltre 226mila metri quadrati. Il settore impiega 3.958 addetti, prevalentemente di sesso femminile (64,7%). Il dato relativo ai metri quadrati di superficie di vendita per mille abitanti è superiore sia a quello regionale che nazionale. Ma veniamo ai prezzi. Parma da sempre ha un livello di prezzi superiore rispetto alla media regionale e nazionale. «Il primo numero che balza all'occhio è l'incremento del commercio elettronico, +37%, che consolida il dato registrato durante il lockdown - spiega Giuseppe Sandro Dima, che ha curato la ricerca -. È rilevante anche l'affermazione dei discount, tipologia che ha incrementato i ricavi. Le flessioni delle grandi superfici e degli ipermercati sono invece relative in particolare alle vendite del settore non alimentare. I punti vendita più convenienti a livello di dimensioni sono i grandi supermercati, quelli con una superficie da 2mila a 2.500».

Tra i carrelli presi in esame il più significativo è quello delle Grandi Marche. Per acquistare i 72 prodotti del paniere analizzato si spendono mediamente 200 euro. La percentuale di sconto media è del 2,6% mentre quella riservata ai possessori di fidelity card o carta socio è del 2,8%.

«La spesa alimentare rappresenta una voce importante nei bilanci delle famiglie - sottolinea Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma - soprattutto in un momento difficile come oggi in cui, con la pandemia, i consumi sono in calo. E la ricerca ha fornito dati interessanti. ad esempio, i consumatori della città di Parma, e subito dopo quelli di Fidenza- Salsomaggiore, godono di prezzi più bassi di quelle delle altre zone, montane e pedemontane. La concorrenza invece tra i principali marchi all'interno della città di Parma è meno apprezzabile. Il livello dei prezzi non è legato, come invece verrebbe da pensare, all'equazione grandi superfici prezzi più bassi; il supermercato invece si prende la rivincita sugli ipermercati. In sostanza. un consumatore attento nell'arco di un anno può' risparmiare somme significative, pur mantenendo un buon livello di qualità».