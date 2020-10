«Cibo di scarsa qualità», «Falso, nessuna lamentela»: è polemica sulla mensa

SORBOLO MEZZANI - «Frutta marcia, poca igiene all’interno delle cucine, bambini che hanno ancora fame». Sono queste le lamentele che il gruppo consigliare di minoranza «Alternativa» ha ricevuto sulla qualità del servizio della mensa scolastica. «Da tempo – ha aggiunto Francesca Bottazzi – ricevo lamentele sul cibo dato agli studenti nelle scuole elementari di Sorbolo Mezzani. Io stessa ho potuto visionare foto di mele e banane in condizioni disgustose. Mi chiedo come l’assessore alla Scuola, possa ignorare tutto ciò».

E continua: «Il servizio mensa è da qualche anno gestito da Sovite Food&Innovation, che parrebbe garantire cibo biologico e di qualità. Avendo vinto la gestione del relativo servizio, a scapito della Camst Group, è indispensabile anche che al biologico si affianchi la giusta quantità di cibo, in un’età dello sviluppo nella quale i bambini devono mangiare bene e in modo sano. Qui si tratta della salute dei bambini, non di capricci politici, ed è gravissimo come i genitori non si vedano dare risposte, sentendosi rispondere che la colpa sia delle maestre».

«Esorto la Boriani – conclude la consigliera di minoranza – ad intervenire al più presto, con mezzi adeguati ed idonei, ascoltando bambini e genitori ed evitando atteggiamenti che poco rendono onore alla carica di assessore alla Scuola».

«Ci risiamo – replica l’assessore alla Scuola, Sandra Boriani –. Un film già visto e smentito lo scorso anno con accuse, ancora una volta, non supportate da prove concrete, né tantomeno da genitori che si siano palesati. Le dichiarazioni della consigliera Bottazzi sono l’ennesima strumentalizzazione. Vere e proprie illazioni con le quali si attaccano non solo l’amministrazione, ma anche la scuola e gli organi preposti ai controlli. Il cibo delle nostre mense è salubre, monitorato e distribuito in porzioni approvate dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ausl di Parma. Lungi da me, a maggior ragione in un periodo così difficile, scaricare colpe sulle maestre che sono le prime, in quanto presenti in mensa, a dirci che il servizio funziona così come a segnalarci disguidi, qualora si verifichino. In un mese e mezzo il soggetto terzo incaricato dei monitoraggi ha compiuto 4 sopralluoghi e gli esiti sono diversi da ciò a cui allude la Bottazzi, disinformata al punto tale da non sapere che gli appalti, come questo, non sono delle competizioni da bar, ma procedure serie con bandi di gara giudicati da commissioni qualificate, il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia. Agiamo solo nell’interesse della qualità del servizio e per il benessere dei bambini». Ch.M.