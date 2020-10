Colorno, addio a Bruno Pezzali: era il fondatore del Circolo dell'Amicizia

MICHELE DEROMA

COLORNO - Si è spento nella serata di lunedì all’ospedale Maggiore di Parma, all’età di 72 anni, Bruno Pezzali, colornese «del sasso».

Nato e cresciuto nella cittadina rivierasca, dove viveva insieme alla moglie Renata – storica presidente della Confraternita del Tortél Dóls – Bruno è stato una presenza significativa nella vita sociale e comunitaria del paese.

Pezzali aveva infatti fondato negli anni Settanta, con alcuni amici, il circolo ricreativo dell’Amicizia, ampia struttura situata alla periferia di Colorno e attrezzata con piscine e campi per la pratica di vari sport

Aveva inoltre partecipato come socio all’attività della stessa Confraternita del Tortél Dóls, impegnata nel difendere la tradizione e la ricetta dello storico piatto della Bassa Est.

Da alcuni anni Bruno era in pensione, dopo aver lavorato per tutta la vita nel settore commerciale della ditta Caggiati Matthews, per cui manteneva rapporti con rappresentanti e clienti, e per questo proprio negli ultimi anni aveva potuto aumentare la partecipazione ai numerosi eventi e alle iniziative organizzate a Colorno, forte del proprio carattere gioioso e sempre pronto alla battuta.

«Mio marito è stato profondamente altruista – ricorda commossa la moglie – e capace di aiutare sempre le persone che avevano bisogno, senza mai tirarsi indietro, sia nella propria attività lavorativa sia con gli amici sia naturalmente nel contesto di vita familiare».

La recente nascita del nipotino Giacomo era stata un grande motivo di felicità per Bruno e per tutta la sua famiglia, sino agli ultimi mesi, segnati per Pezzali da una lunga battaglia contro una grave malattia che ha inesorabilmente compiuto il suo tragico corso: «Bruno l'ha affrontata con grande dignità e serenità».

Bruno lascia Renata e il figlio Curzio: i funerali saranno celebrati questa mattina, alle 10, nel duomo di Colorno.