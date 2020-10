Enrica e Mauro, una storia d'amore lunga più di 70 anni

GIORGIO CAMISA

TARSOGNO - Mauro Poggi e Enrica Zoppi una storia d’amore che dura da 70 anni festeggiata con le due figlie, i nipoti, pronipoti e virtualmente da tutta la comunità che ha partecipato con affetto al loro anniversario.

IL RITO

Il rito è stato celebrato domenica scorsa nella chiesa parrocchiale Santo Stefano di Tarsogno dove Mauro ed Enrica in gran forma e con la stessa emozione di 70anni fa hanno scandito un’altra volta tra gli applausi dei ristretti partecipanti il loro sì davanti al parroco don Gigi Bavaglioli. La straordinaria coppia di origine spezzina da 60 anni passa gran parte dell’anno a Tarsogno: da ormai sette ne è residente fissa in via Provinciale Sud, a pochi passi dalla figlia Arianna.

COMPLEANNI

Entrambi sono del segno zodiacale Bilancia, Mauro classe 1926 ha spento la sua 94ª candelina il 28 settembre scorso e lei, Enrica, due giorni dopo, il 30, ha festeggiato il suo 91º compleanno. Entrambi sono nati a La Spezia e li si sono sposati nella Chiesa della Madonna della Neve in via Brin il 7 ottobre del 1950.

NIPOTI E PRONIPOTI

Dalla loro unione sono nate due figlie Ariella e Arianna e poi nipoti e pronipoti: la loro è davvero una bella e straordinaria storia e tutta da raccontare. Mauro è stato insegnante di matematica e poi di informatica presso l’accademia della Marina Militare: prima a Roma e Napoli, poi a Zurigo e infine a Livorno dove è rimasto fino alla pensione.

IL PAESE

La famiglia Poggi-Zoppi passava lunghi periodi a Tarsogno, era ed è per loro il paese più bello del mondo: «Si, il nostro habitat naturale è Tarsogno, ci siamo sempre sentiti a casa nostra - spiega Mauro -. Non a caso è dal 1960 che veniamo a Tarsogno e da ormai sette siamo residenti fissi qui alla Breva. Credo che la nostra longevità sia dovuta a questa valle, all’aria pura, all’acqua e alla gente che vi abita».

IL MESSAGGIO

Enrica racconta volentieri la loro lunga e felice storia d’amore: «Ci siamo conosciuti giovanissimi: io avevo 16 anni e Mauro 19, due ragazzini ma già grandi e soprattutto innamorati. Quattro anni dopo ci siamo sposati ed eccoci ancora qui a vivere ogni giorno uno per l’altro. Ringraziamo tutti della grande festa riservataci sia dalla nostra famiglia che dai miei tarsognini. Vorremmo che tutti fossero felici come lo siamo noi, anche se i tempi sono cambiati ci si può ancora amare e volersi bene, quindi è questo il nostro messaggio».