Oltre cento malati, ma cala la percentuale di quelli che finiscono in rianimazione

MONICA TIEZZI

I sintomi sono gli stessi, il virus non è cambiato: ha solo aspettato l'arrivo dell'autunno per rifarsi vivo e ricordarci che non se n'era mai andato.

Il bollettino regionale ieri ha aggiornato i positivi del nostro territorio: più 75 rispetto a martedì, di cui 53 asintomatici. Dei 14 decessi in tutta la regione, tre morti sono avvenute a Parma: tre uomini di 72, 88 e 89 anni. Complessivamente i nuovi positivi in Emilia Romagna sono 1.212, su un totale di 21.376 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi passa così dal 6,6% di martedì al 5,7% di ieri.

CURE PIU' PRECOCI

Eppure qualcosa è cambiato nel reparto Covid dell'ospedale Maggiore, al padiglione Barbieri. «Nella prima ondata il Covid era una bestia sconosciuta, ora riusciamo a spegnere più precocemente l'infiammazione» dice Alberto Parise, medico del reparto. «Intercettiamo i pazienti in anticipo, quindi la sintomatologia viene gestita meglio, in particolare la ventilazione. Questo consente di alleggerire il carico che altrimenti graverebbe sulle rianimazioni» aggiunge Giada Maspero, medico della Seconda anestesia e rianimazione, che fa parte dell'equipe multidisciplinare (una quindicina di specialisti) che affianca i 45 medici internisti del reparto Covid. Finora l'equipe era in servizio dalle 8 alle 20, dopodomani inizieranno turni che copriranno 24 ore.

Ieri al Barbieri erano ricoverati 108 pazienti: 99 positivi, 9 negativizzati. In rianimazione, sempre ieri, ce n'erano 12, circa il 10% dei contagiati ospedalizzati. «Nel picco di febbraio la percentuale era molto più alta» fa notare Tiziana Meschi, responsabile del padiglione Covid.

Merito di numeri ancora gestibili («non abbiamo 200 pazienti al pronto soccorso come a marzo» dice Parise) che consentono terapie, oltre che più precoci, più personalizzate.

PIU' UOMINI MALATI

L'età dei ricoverati al Barbieri va dai 29 ai 99 anni, con una netta prevalenza di uomini (il 63%) sulle donne (il 37%), un dato simile a quello di marzo, fa notare Meschi. A ieri erano disponibili nel reparto 18 letti, ma la capienza può aumentare rapidamente grazie a moduli che permetterebbero di arrivare fino a circa 260.

Non c'è purtroppo una terapia risolutiva e neppure protocolli standard, «ma riusciamo a dedicare più tempo e supporto ai malati, garantendo una migliore continuità assistenziale - dice Parise - Abbiamo capito che la malattia ha due fasi: una con sintomi gestibili e forme lievi di insufficienza respiratoria, la seconda, quando si scatena la reazione infiammatoria, nella quale si deve combattere con tutto l'armamentario a disposizione, steroidi e cortisone».

Cruciale è anche la collaborazione, oltre che con gli anestesisti, con pneumologi ed infettivologi che sono tornati a dare manforte al personale del Barbieri: «Turni al massimo di sei ore perché non si può lavorare più a lungo con la tuta e le altre protezioni», spiega Meschi.

Se la quotidianità nel reparto Covid prosegue secondo i ritmi e i modi imposti dal virus - anche se con una maggiore serenità rispetto allo tsunami della prima ondata, ammette Maria Mannarino, coordinatrice infermieristica - è il clima fuori dall'ospedale ad essere molto cambiato.

RESTARE UNITI E COESI

Manca lo scatto solidaristico dell'inizio della pandemia e l'appoggio incondizionato ai medici e infermieri in prima linea, mentre si scatenano tensioni, rabbia e ribellione alle misure di contenimento del virus.

«Questo lo sentiamo molto. Siamo stati "eroi" per una breve stagione - dice Meschi - Bisognerebbe capire che il nemico comune è il Covid, e smettere di fare la guerra fra di noi. E' frustrante per tutti non poter più avere ciò a cui eravamo abituati, ma rabbia, rivalsa e ribellione non aiutano. Ma credo ancora che questa pandemia possa essere vista come un'opportunità per diventare più forti e coesi».

«Siamo all'inizio di un lungo inverno, non solo meteorologico, che durerà ancora oltre sei mesi - aggiunge Parise - E' una maratona che va affrontata al meglio, restando uniti e motivati. Abbiamo bisogno del supporto di cittadini ed istituzioni ».

Tradotto: indossare (correttamente) le mascherine, mantenere le distanze di sicurezza, evitare assembramenti ed occasioni di contagio. E' il miglior aiuto che possiamo dare ai medici.