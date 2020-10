Piscina Efsa, presto al via i lavori

GIAN LUCA ZURLINI

Anche se l'epidemia di Covid ci ha messo lo zampino con la nuova chiusura obbligatoria degli impianti, il Comune (dopo i ritardi estivi) non si è fermato ed è andato avanti sulla questione delle piscine.

EFSA, VIA AI LAVORI

Nella piscina a fianco dell'Efsa dovrebbe essere ormai vicino il momento dell'avvio dei lavori per la sistemazione e messa a norma degli spogliatoi a servizio della vasca intitolata a Martino Pizzetti che è pronta, in teoria, da oltre 7 anni, ma che non p mai entrata in funzione assieme ai vicini campi da calcetto. A realizzare i lavori, con il contributo del Comune, sarà la società che si è aggiudicata la gestione dell'impianto natatorio e degli annessi campi per i prossimi 10 anni e che riceverà dal Comune un contributo di poco meno di 2 milioni di euro per i costi di gestione. Allo stesso tempo è ormai definitiva la scelta della demolizione della gloriosa piscina "Caduti di Brema", che avrebbe dovuto cadere sotto le ruspe assieme agli stadi del baseball e del rugby, ma che è rimasta aperta fino allo scorso febbraio. Troppo costosa la sua ristrutturazione, a giudizio del gestore, e di qui la scelta del Comune di tornare sui propri passi e riprendere l'idea dell'abbattimento accantonata qualche anno fa. La nuova piscina "Pizzetti", lockdown permettendo, dovrebbe finalmente aprire nei primi mesi del 2021, anche se il condizionale, vista la situazione sanitaria, è d'obbligo.

VIA ZAROTTO C'È IL GESTORE

Novità arrivano anche sul fronte della piscina "Ferrari" di via Zarotto. Il Comune, visti i tempi lunghi per il bando relativo alla gestione decennale, ha deciso di procedere, in attesa del suo esito, a un'assegnazione diretta alla società che aveva fino a febbraio in subconcessione la palestra e il centro fitness presenti nel complesso natatorio.

La gestione proseguirà fino a quando non ci sarà l'assegnazione definitiva sancita dal bando e consentirà, anche qui Covid permettendo, la riapertura dell'impianto a partire da fine novembre o inizio dicembre, o comunque da quando ci sarà la possibilità di riapertura.