Basilicanova, furti negli appartamenti

NICOLETTA FOGOLLA

BASILICANOVA Ladri in azione a Basilicanova. Presi di mira due appartamenti al terzo piano di un condominio, in via Case Nuove, nel quartiere artigianale. Il raid è avvenuto tra le 17 e le 19 di ieri pomeriggio.

Solo in una delle due abitazioni i malviventi sono riusciti a sottrarre un orologio d’acciaio di valore limitato, un fermacravatta e dei gemelli da polso d’oro. Il valore complessivo del bottino si aggira attorno ai mille euro. Probabilmente, nell’altro alloggio non hanno rinvenuto niente di particolare da rubare oppure sono stati interrotti da qualcuno. In entrambi i casi, i ladri si sono arrampicati con molta destrezza sui tubi delle grondaie, introducendosi poi negli appartamenti, dopo aver forzato la portafinestra del balcone. Hanno agito indisturbati, approfittando dell’assenza delle persone che abitano nei locali e del fatto che la zona risulta scarsamente illuminata.

Nelle stesse ore, nella zona di Vignale di Traversetolo è stata rubata un’Audi station wagon nera di grossa cilindrata. I carabinieri di Monticelli stanno ora indagando per individuare i ladri che hanno agito in via Case Nuove. Secondo le informazioni raccolte, però, potrebbe esserci una connessione tra il furto dell’Audi e quanto accaduto a Basilicanova.

Anche il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri raccomanda di mantenere alta la guardia.