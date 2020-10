Un collage di sorrisi e ricordi per accompagnare Michela nell'ultimo viaggio

MARIA CHIARA PEZZANI

LESIGNANO Le fotografie la ritraggono sorridente con gli amici. Raccontano la sua grande voglia di vivere, di ridere e scherzare, il piacere dello stare in compagnia. Immagini capaci di cristallizzare attimi che ora sono indelebili ricordi per le persone che la amano. Un collage realizzato appositamente dagli amici per poterla salutare nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina alle 10 e un quarto nella chiesa di Santa Maria del Piano. Con cura hanno raccolto le fotografie per raccontare come nella sua breve vita Michela Monica abbia saputo farsi voler bene da chi la circondava. Si percepisce nei sorrisi e nelle parole scritte dai famigliari, dai tanti amici, dai colleghi di lavoro.

«Mia sorella era un pilastro fondamentale della mia vita – racconta la sorella Claudia -. Mi mancheranno la sua forza e il suo sorriso che saranno sempre con me, in ogni istante. Era una zia molto speciale che adorava passare il tempo con suo nipote. Un giorno saprà, che raggio di sole era la tata». E proprio da parte del piccolo Enea il papà Andrea scrive: «Tata, ora tocca a me raccontarti una favola: C’era una volta. Ci sei sempre stata. So per certo che ci sarai sempre». Una scomparsa che ha tragicamente messo fine alla storia con Daniele, suo fidanzato.

«Avevamo ancora un sacco di cose da fare e affrontare insieme, ma purtroppo la vita è troppo ingiusta e crudele. Mi mancherai veramente tanto, ma ti posso assicurare che rimarrai sempre nel mio cuore TIP... con quel sorriso favoloso, splendi da lassù».

Colpiti dalla tragica scomparsa anche i colleghi dell’azienda Vetromeccanica dove la giovane lavorava. «Una ragazza sempre sorridente, che portava buon umore, l’anima degli uffici. Per noi era molto più che una collega, un’amica come poche se ne trovano. Lascerà un vuoto incolmabile, sarà sempre nei nostri pensieri».Michela, raccontano gli amici «era una persona di cui fidarsi, capace di ascoltare senza giudicare, in grado di dare buoni consigli e di far tornare il sorriso quando eri giù di morale». Citando uno dei suoi libri preferiti, Il Piccolo principe, l’amica Roberta la saluta: «Non so dove vadano le persone quando scompaiono, ma so dove restano». «Quante cose ci sarebbero da dire, e forse adesso potrebbero sembrare banali – scrive Nicolas -. Mi mancheranno le nostre serate, le chiacchierate, le confidenze e i progetti che avevamo. Voglio ricordarti così con il sorriso e la tua voglia di stare in compagnia. Ciao Pik, so che ovunque sarai regalerai un sorriso e la tua allegria a tutti».

«Alla mia Chela, piaceva vivere, vivere a colori!! Era una ragazza forte, inarrestabile, piena di energia, con quel sorriso che ti stravolgeva la giornata in carica positiva – scrive l’amico Diego -. Le piaceva giocare a calcetto, camminare in montagna, fare giri con i fuoristrada e in moto, perché in moto si sentiva libera, libera come è ora. Amava cantare a squarciagola in macchina o ai concerti, ballare, viaggiare. Ed è così che la ricorderò, nell’affrontare la vita con il sorriso e vivere intensamente. A lei è stato negato, ma continuerà a vivere nel mio cuore».