Colorno: va a l cimitero a sistemare i fiori, le rubano la borsetta dall'auto

Marito e moglie sono scesi dall’auto per pochi minuti. Giusto il tempo di entrare all’interno del cimitero di Mezzano Rondani per sistemare dei fiori. Ma quei pochi istanti sono stati sufficienti ai ladri per rompere il vetro della loro auto e rubare una borsetta con all’interno un cellulare, un portafoglio, i documenti ed altri oggetti personali. È accaduto venerdì, intorno alle 18, nel piazzale del cimitero di Mezzano Rondani, nel territorio comunale di Colorno.

A subire il furto una coppia di 60enni della zona. Quando i due, marito e moglie, sono arrivati al cimitero non c’erano altre auto e non hanno notato altre persone nelle vicinanze.

I ladri erano probabilmente nascosti, agevolati dall’oscurità. Un’azione fulminea, quella dei malviventi, perché i proprietari dell’auto sono rimasti all’interno del camposanto pochissimi minuti. Un episodio del tutto simile era accaduto anche nei giorni precedenti sull’argine del Po tra Mezzano Rondani e Copermio.

In quell’occasione era stata forzata la portiera di un’auto e rubato uno zaino, poi ritrovato abbandonato. Entrambi i furti sono stati denunciati alla caserma dei carabinieri di Colorno. Le forze dell’ordine rinnovano l’appello a non lasciare mai oggetti incustoditi all’interno delle vetture come consigliato anche nell’ambito di una campagna informativa, promossa dall’amministrazione comunale di Colorno, con la quale si ricorda ai cittadini di «chiudere portiere e finestrini dell’auto, anche per brevi soste; di non lasciare in vista oggetti e documenti (borse, portafogli, giacche, telefoni, pc, chiavi di casa e documenti personali) e di fare subito denuncia alle autorità competenti in caso di furto»

r.c.