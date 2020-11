Grassi commovente, ecco il vero Inglese

6

SEPE

Attento e quasi sempre tempestivo nelle uscite. S'è giocato gran parte della gara molto vicino alla sua porta ma non si è mai disunito. Reattivo su Ranocchia, ha invece preso un altro gol da fuori area restando di gesso.

6

BALOGH

È partito con qualche timore però poi a destra nei tre, ha fatto il compito con umiltà. E, avendo 18 anni, non gli si poteva chiedere di più al debutto contro l'Inter. È anzi cresciuto alla distanza in una serata che non dimenticherà

6

IACOPONI

La fascia di capitano gli sta bene addosso. Gli avversari avevano forza e talento, lui ha fisico e orgoglio quanto basta per fronteggiarli e spesso disinnescarli come ha fatto con Lautaro.

6

GAGLIOLO

Quando fraseggia è da incubo ma quando c'è da rompere il gioco e metterci grinta e fisico è sempre affidabile.

6

PEZZELLA

Ha di fronte il giocatore più forte degli avversari, Hakimi e ha dovuto soffrire. Ma lo ha fatto con dedizione e senza rinunciare a riproporsi fin che ha avuto energie.

6

HERNANI

Meglio di molte altre volte non solo per lo splendido assist dell'1-0 ma anche perché ha recuperato diversi palloni in mezzo facendo finalmente valere il suo fisico.

6

KURTIC

29'st

Ha badato più che altro a interdire e chiudere spazi. Quando è stato chiamato al tiro da Gervinho ha sparato nella curva deserta.

6

SOHM

29'st

Voto di fiducia perché in realtà ha solo sparacchiato via con eccessiva frenesia i palloni che giravano dalle sue parti-

6

KUCKA

Lo penalizza nel giudizio complessivo l'inutile fallo su Pinamonti da cui è nata la punizione del 2-2. Uno come lui doveva agire diversamente. Per il resto ha lottato con caparbietà ma meno qualità del solito.

5

CORNELIUS

1'st

Per carità, è stato servito pochissimo ma pareva la sua controfigura, un fantasma rispetto al vichingo potente che s'era fatto ammirare l'anno scorso.

7

INGLESE

1'st

Merita un bel voto la sua mezza partita perché ha fatto cose notevoli (ad esempio un assist al bacio per il 2-0) facendoci ricordare dell'Inglese di due anni fa, che metteva giù tutti i palloni e li lavorava di fino.

7

GERVINHO

29'st

Due gol e poco altro, ma uno bello per esecuzione e uno per preparazione. Regala anche un assist a Kurtic, sprecato. Sembra sempre che non aiuti la squadra ma non bisogna lasciarsi ingannare.... Liverani c'è forse cascato. Quando è uscito s'è fatta notte.

6

CYPRIEN

29'st

Fa legna in mezzo come può ma la squadra è ormai schiacciata sotto le suole dell'Inter.

sv

BRUGMAN